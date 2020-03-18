كندا تعلن حزمة مساعدات للمتضررين من كورونا

كشف جاستن ترودو، رئيس وزراء كندا، اليوم الأربعاء، أن كندا تستعد لتقديم حزمة من المساعدات للمتضررين جراء تفشى فيروس كورونا المستجد.وأكد ترودو أن الحكومة الكندية ستمهل دافعي الضرائب إلى نهاية أغسطس هذا العام، كما أعلن زيادة الدعم لجميع الفئات العمرية لحماية المواطنين من تداعيات فيروس كورونا، للتسهيل على المواطنين والمقيمين في الأراضي الكندية.وقال" "سنبذل قصارى جهدنا من أجل حماية الأعمال والشركات من تداعيات كورونا"، فيما طالب المواطنين والمقيمين فى كندا بضرورة اتخاذ الإجراءات الوقائية اللازمة للحماية من الإصابة بالفيروس.وكانت الحكومة الكندية قد اتفقت مع الولايات المتحدة على إغلاق الحدود بين البلدين بشكل مؤقت، أمام جميع الرحلات غير الضرورية، كإجراءات احترازية للوقاية.