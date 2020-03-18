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الأربعاء 18 مارس 2020 الموافق 23 رجب 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

كندا تعلن حزمة مساعدات للمتضررين من كورونا

الأربعاء 18/مارس/2020 - 05:00 م
جاستن ترودو
جاستن ترودو
سلمى اشرف
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كشف جاستن ترودو، رئيس وزراء كندا، اليوم الأربعاء، أن كندا تستعد لتقديم حزمة من المساعدات للمتضررين جراء تفشى فيروس كورونا المستجد.

وأكد ترودو أن الحكومة الكندية ستمهل دافعي الضرائب إلى نهاية أغسطس هذا العام، كما أعلن زيادة الدعم لجميع الفئات العمرية لحماية المواطنين من تداعيات فيروس كورونا، للتسهيل على المواطنين والمقيمين في الأراضي الكندية.

وقال" "سنبذل قصارى جهدنا من أجل حماية الأعمال والشركات من تداعيات كورونا"، فيما طالب المواطنين والمقيمين فى كندا بضرورة اتخاذ الإجراءات الوقائية اللازمة للحماية من الإصابة بالفيروس.

وكانت الحكومة الكندية قد اتفقت مع الولايات المتحدة على إغلاق الحدود بين البلدين بشكل مؤقت، أمام جميع الرحلات غير الضرورية، كإجراءات احترازية للوقاية.

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