مستقبل وطن ينظم حملة توعية ضد كورونا فى المحلة

نظمت أمانة حزب مستقبل وطن بمركز المحلة في الغربية، اليوم، حملة للتوعية بأهمية استخدام المنظفات وتعقيم المنازل والملابس لمواجهة فيروس كورونا، بجانب توزيع ملصقات إرشادية وماسكات وقفازات طبية على المواطنين، في إطار الوقاية من فيروس كورونا المستجد.وأعلن الدكتور علي عبدالظاهر، أمين مركز المحلة، مشاركة عدد كبير من أعضاء الأمانات النوعية وأعضاء هيئة المكتبة في الحملة.