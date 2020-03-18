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الأربعاء 18 مارس 2020 الموافق 23 رجب 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

ارتفاع كبير في الوفيات في إندونيسيا مع انتشار كورونا في جنوب شرق آسيا

الأربعاء 18/مارس/2020 - 04:55 م
كورونا
كورونا
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قفزت أعداد الوفيات بفيروس كورونا في إندونيسيا، اليوم الأربعاء، من خمسة إلى 19 وحذرت ماليزيا من "تسونامي" في حالات الإصابة ما لم يلتزم الناس بالقيود الجديدة على التنقل مع تسارع العدوى في جنوب شرق آسيا.

وارتفع العدد الإجمالي لحالات الإصابة في المنطقة إلى عشرة أمثاله تقريبًا هذا الشهر ليبلغ 1895 حالة مدفوعًا جزئيًا بمئات الإصابات الناتجة عن تجمع إسلامي في ماليزيا قبل أسبوعين.

وأعلنت إندونيسيا، رابع أكبر دول العالم سكانًا التي يقطنها نحو 260 مليون نسمة، عن أول حالتي إصابة بالفيروس يوم الثاني من مارس رغم انتشار تكهنان بأن الافتقار للفحوص يخفي مشكلة أكبر.

وارتفع عدد الوفيات فيها ليصبح الأعلى في المنطقة، اليوم الأربعاء، في حين ارتفعت الوفيات في الفلبين بثلاث حالات إلى 17 حالة، وسجلت إندونيسيا أعلى ارتفاع في حالات الإصابة اليومية عند 55 حالة ليصل الإجمالي إلى 227 حالة.

وكانت هناك انتقادات لوتيرة الفحص في إندونيسيا إذ لم يُفحص سوى 1372 شخصًا، وهو عدد أقل من الذين جرى فحصهم في دول مجاورة أقل سكانًا.

ودعت منظمة الصحة العالمية في بيان، أمس الثلاثاء، دول جنوب شرق آسيا "لتسريع اتخاذ إجراءات صارمة لمكافحة "كوفيد-19".

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