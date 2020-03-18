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الأربعاء 18 مارس 2020 الموافق 23 رجب 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

الجهاز التنفيذى بالمنيا يتابع إجراءات مواجهة «كورونا»

الأربعاء 18/مارس/2020 - 04:52 م
اللواء أسامة القاضي
اللواء أسامة القاضي
المنيا ـ على حسين
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تابع اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، اليوم، مع عدد من مسئولي القطاعات الحيوية ورؤساء المراكز، الإجراءات الوقائية والاحترازية التي اتخذتها المحافظة لمواجهة فيروس كورونا المستجد "كوفيد- ١٩"، ومدى مطابقة تلك الإجراءات للمعايير الدولية.

جاء ذلك بحضور محمد عبدالفتاح، السكرتير العام للمحافظة، واللواء أحمد جبريل، السكرتير العام المساعد، حيث راجع المحافظ عددا من التوجيهات والتكليفات لرؤساء المراكز والمدن، وشدد على استكمال أعمال التطهير والتعقيم لجميع المؤسسات والمنشآت التعليمية والحكومية والخاصة والدينية لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

وأعلن المحافظ أنه تم فتح غرفة العمليات بالمحافظة والتواصل على مدار الساعة مع غرفة العمليات وإدارة الأزمات بوزارة التنمية المحلية، وإبلاغها فورًا بأي أحداث طارئة، وإجراءات مجابهة الأمراض.

وأوضح، خلال الاجتماع، أنه تم رفع درجة الاستعداد بجميع مستشفيات المحافظة والإجراءات المتبعة مع الحالات التي يشتبه في إصابتها بالمرض وعزلها لحين ظهور نتيجة التحاليل، مع ضرورة رفع الوعي الصحي بين المواطنين، وشرح الإجراءات الوقائية الواجب اتخاذها.

ووجه المحافظ مديرية التموين ورؤساء المراكز باستمرار الحملات المكثفة لضبط الأسواق، والتصدي بكل حزم لكافة محاولات التلاعب بالأسعار أو الاحتكار أو أي مظاهر لاستغلال المواطنين، ومنع أي محاولات للتجار لرفع الأسعار خاصة السلع الأساسية، والمتابعة المستمرة لتوفير السلع الغذائية الأساسية بكميات مناسبة.

من جانبه أكد الدكتور أسامة بلبل، وكيل مديرية الصحة بالمنيا، سلامة جميع الإجراءات الاحترازية والوقائية المتبعة للتعامل مع مرض كورونا المستجد، من خلال الالتزام بتطبيق كافة التعليمات الصادرة من وزارة الصحة والسكان في هذا الشأن.

وأوضح أن مديرية الصحة تواصل تقديم كافة الخدمات الطبية، حيث تم خلال شهر فبراير الماضي في قطاع إدارة الرعاية الصحية والأساسية والطب الوقائى تحرير 276 محضرا مخالفا، وإعدام 1365 كيلو، و88 لترا من المواد الغذائية غير الصالحة للاستخدام الآدمي، وصرف 1638 شهادة صحية.

وفي إدارة الطب العلاجي بالمديرية "المستشفيات" وصل عدد المترددين على الاستقبال 58225، والعيادة الخارجية 198354، وإجراء 7908 عمليات، و709 حالات للعناية المركزة، وفي إدارة العلاج الحر تم ترخيص 14 عيادة خاصة، و3 مراكز طبية، ومركز علاج طبيعي، والمرور ومتابعة 213 منشأة طبية، وغلق 96 منشأة طبية مخالفة، وفي إدارة المنشآت الصحية للرعاية الصحية الأساسية تم تطوير 5 مراكز متميزة لخدمات رعاية الأمومة والطفولة، وسيتم تشغيلها قريبا.

وتهيب هيئة الإسعاف بجميع المواطنين أنه عند الشعور بأي أعرض كارتفاع درجة الحرارة وما يصاحبها من أعراض أخرى، يشتبه في أن تكون عدوى، الاتصال برقم 105، وهو الرقم المخصص من وزارة الصحة لتقييم الحالات، وتوجيه المتصل لأنسب طريقة لتلقي الرعاية الطبية.
الجهاز التنفيذى بالمنيا يتابع إجراءات مواجهة «كورونا»
الجهاز التنفيذى بالمنيا يتابع إجراءات مواجهة «كورونا»
الجهاز التنفيذى بالمنيا يتابع إجراءات مواجهة «كورونا»
الجهاز التنفيذى بالمنيا يتابع إجراءات مواجهة «كورونا»
الجهاز التنفيذى بالمنيا يتابع إجراءات مواجهة «كورونا»
الجهاز التنفيذى بالمنيا يتابع إجراءات مواجهة «كورونا»

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