البورصة الأمريكية تهبط بفعل خسائر حادة لـ«بوينج»

هوت مؤشرات الأسهم الرئيسية في بورصة وول ستريت مجددًا اليوم الأربعاء، إذ غطت علامات متزايدة على تأثير فيروس كورونا على نشاط الأعمال فى الولايات المتحدة على موجة من التفاؤل حيال تحركات رسمية كبيرة لحماية الاقتصاد.وتلقى سهم بوينج ضربة كبيرة أخرى، ليهوى 16.1 بالمئة، بعد أن دعت الشركة إلى صفقة إنقاذ بقيمة 60 مليار دولار لشركات صناعة الطائرات، لمواجهة الضرر الناجم عن انهيار متواصل في السفر العالمى.وبحلول الساعة 14:09 بتوقيت جرينتش، كان المؤشر داو جونز الصناعي منخفضًا 919.45 نقطة، أو 4.33 بالمئة، إلى 20317.93 نقطة.وكان المؤشر ستاندرد آند بورز500 متراجعًا 96.62 نقطة، أو 3.82 بالمئة، إلى 2432.57 نقطة، بينما هبط المؤشر ناسداك المجمع 214.97 نقطة، أو 2.93 بالمئة، إلى 7119.81 نقطة.