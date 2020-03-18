مصرع عامل نظافة صدمه لودر أثناء عمله بالدقهلية

لقي عامل نظافة بالوحدة المحلية بميت سويد التابعة لمركز بني عبيد بمحافظة الدقهلية، اليوم الأربعاء، مصرعه، إثر صدم لودر تابع لمجلس المدينة له أثناء عمله أمام ميزانية ميت فارس.وكان اللواء فاضل عمار مساعد وزير الداخلية لأمن الدقهلية تلقى إخطارًا من مأمور مركز شرطة بني عبيد، يفيد بورود إشارة من مستشفي دكرنس العام بوصول إبراهيم حسن عبد الشافي 56 سنة عامل نظافة بالوحدة المحلية بميت سويد ببنى عبيد، ومقيم بكفر ميت فارس ببنى عبيد جثة هامدة ادعاء حادث.وبانتقال ضباط المباحث إلى مكان البلاغ، وبسؤال شهود العيان تبين أنه أثناء قيامه بعمله أمام ميزانية ميت فارس في جمع القمامة صدمه لودر تابع لمجلس المدينة.وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة، واخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات والتى كلفت المباحث بتحرياتها حول الواقعة.