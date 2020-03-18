رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأربعاء 18 مارس 2020 الموافق 23 رجب 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

مصرع عامل نظافة صدمه لودر أثناء عمله بالدقهلية

الأربعاء 18/مارس/2020 - 04:51 م
عامل النظافة
عامل النظافة
الدقهلية : عمرو الحوتى
طباعة
لقي عامل نظافة بالوحدة المحلية بميت سويد التابعة لمركز بني عبيد بمحافظة الدقهلية، اليوم الأربعاء، مصرعه، إثر صدم لودر تابع لمجلس المدينة له أثناء عمله أمام ميزانية ميت فارس.

وكان اللواء فاضل عمار مساعد وزير الداخلية لأمن الدقهلية تلقى إخطارًا من مأمور مركز شرطة بني عبيد، يفيد بورود إشارة من مستشفي دكرنس العام بوصول إبراهيم حسن عبد الشافي 56 سنة عامل نظافة بالوحدة المحلية بميت سويد ببنى عبيد، ومقيم بكفر ميت فارس ببنى عبيد جثة هامدة ادعاء حادث.

وبانتقال ضباط المباحث إلى مكان البلاغ، وبسؤال شهود العيان تبين أنه أثناء قيامه بعمله أمام ميزانية ميت فارس في جمع القمامة صدمه لودر تابع لمجلس المدينة.

وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة، واخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات والتى كلفت المباحث بتحرياتها حول الواقعة.

موضوعات متعلقة

«التعليم»: اتجاه لتخفيف المناهج فى المراحل الدراسية

وزير التموين يكشف حجم احتياطي السلع الغذائية اليوم

كيفية المذاكرة عبر موقع بنك المعرفة المصري.. رابط بوابة الأزهر الإلكترونية لمراجعة المناهج

التعليم تكشف مصير امتحانات الفصل الدراسي الثاني

الصور

image description

«اكشف قبل أن تأكل».. مطعم يحمى زبائنه من كورونا بسوهاج (صور)

image description

حملات مكثفة لغلق المقاهى وأماكن التجمعات بالشرقية (صور)

image description

جامعة أسوان تشكل لجنة لمواجهة فيروس كورونا

image description

تطهير ديوان عام الإسكندرية ومباني الأحياء (صور)

image description

ذكرى البابا شنودة.. قصة صداقة «أبو الأساقفة» و«معلم الأجيال»

الأكثر قراءة

التعليم تكشف مصير امتحانات الفصل الدراسي الثاني

اتحاد الكرة يكشف حقيقة وجود إصابات بفيروس كورونا فى الدورى

«التعليم»: اتجاه لتخفيف المناهج فى المراحل الدراسية

شقيق ياسمين عبدالعزيز يُثير الجدل من جديد.. طالبها بالزواج

إنفوجراف

image description

طرق لتحفيز طفلك على المذاكرة (إنفوجراف)

image description

انتهاكات قطر ضد العمال لا تتوقف (إنفوجراف)

image description

إصابة 145 ألف شخص.. كورونا يواصل حصد الأرواح

image description

الصلاة في زمن «كورونا».. دور العبادة تحت الحجر

أيام زمان

أسرار الخلاف الكبير بين محمود ياسين ويوسف شاهين.. «خسارة كبيرة لأحدهما»

سر معركة هند رستم مع إسماعيل ياسين فى «ابن حميدو»

الحكاية الحقيقية لمشهد «عباس الضو بيقول لأ».. أسير بحرب أكتوبر السبب

أفلام عرضت بعد موافقة عبد الناصر والسادات.. «على مسئولية الرئيس»

نجم الساعة

أسرار الخلاف الكبير بين محمود ياسين ويوسف شاهين.. «خسارة كبيرة لأحدهما»

الصحة

الدكتور محمد مختار يؤكد: الحقن المجهري الأكثر فعالية في علاج العقم

«اللى حضّر العفريت».. الصين تختبر لقاحًا مضادًا لكورونا

«الجوز» أفضل علاج للاكتئاب

لبن الأم يمنع «تعفن الدم» بين الأطفال

منوعات

ريال مدريد يعلق كافة الأنشطة الرياضية بسبب كورونا

نيوير يقود حملة تبرعات لمواجهة «كورونا»

الشرطة الأمريكية تناشد الموطنين: لا تتصلوا بالطوارئ من أجل ورق المرحاض

نتيجة قرعة الحج 2020 بجميع المحافظات

مقالات الرأي
منى رجب
الوعي واللاوعي بفيروس كورونا
أ.د. فاطمة الصعيدي
الحضور والغياب.. في مجموعة "باب مروحة" لأماني الشرقاوي
ثروت الخرباوي
كفكف دموعك يا نبى
مؤمن المحمدي
هل النحو «علم»؟
المزيد

الثقافة

غدًا.. آخر موعد للتقدم لمنح التفرغ بالأعلى للثقافة

الجمعة.. «الحديوي» يحيي حفلا للإنشاد الديني في مانترا

27 مارس.. «تالنت كيدز» تنظم ورشة لاكتشاف مواهب الأطفال

«حوار مع صديقي الملحد».. إجابة الأسئلة الشائكة