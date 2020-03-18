«كورونا» يغلق الحدود بين أمريكا وكندا أمام السفر غير الضروري

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إن الولايات المتحدة ستغلق حدودها مع كندا أمام السفر غير الضروري؛ لمنع انتشار فيروس كورونا.وكان رئيس وزراء كندا أعلن في وقت سابق من هذا الأسبوع، غلق حدود بلاده لغير المواطنين عدا الأمريكيين.وأوضح الرئيس الأمريكي في تغريدة عبر "تويتر"، اليوم الأربعاء، أن الولايات المتحدة وكندا اتفقتا على غلق مؤقت للحدود بين البلدين أمام السفر غير الضروري، كما أن التجارة لن تتأثر بهذا القرار.واتخذت الولايات المتحدة العديد من الإجراءات لمنع انتشار فيروس كورونا جاء على رأسها حظر السفر من وإلى أوروبا.كما أعلن الاتحاد الأوروبي بالأمس، غلق الحدود الخارجية لمدة 30 يومًا لكنه سمح بالسفر الداخلي بين الدول الأعضاء.