الجزائر تضع 900 قادم من إسبانيا تحت الحجر الصحى

أعلنت وزارة الصحة الجزائرية اليوم الأربعاء، عن تطبيق الحجر الصحى على ركاب سفينة قادمة من إسبانيا وعددهم 900 شخص، كإجراءات احترازية للمكافحة تفشى فيروس كورونا.وأكدت وزارة الصحة الجزائرية، أن ركاب السفينة الإسبانية سيخضعون للكشف الطبى، كما سيتم إخراج الحالات السلبية واتخاذ الإجراءات اللازمة مع الحالات المصابة بفيروس كورونا.وأفادت وسائل إعلام جزائرية، اليوم الأربعاء، عن اكتشاف 12 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع مجموع الإصابات إلى 72.وكانت قد أعلنت وزارة الصحة الجزائرية، الأحد الماضي، عن ارتفاع عدد الوفيات بفيروس كورونا المستجد إلى 4 وفيات، كما ارتفع عدد الإصابات المؤكدة بالفيروس إلى 48 حالة.