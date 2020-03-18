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الأربعاء 18 مارس 2020 الموافق 23 رجب 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

يسلمها شكري.. رسالة من السيسي لجنوب إفريقيا بشأن سد النهضة

الأربعاء 18/مارس/2020 - 04:48 م
سد النهضة
سد النهضة
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سلم وزير الخارجية سامح شكرى اليوم الأربعاء، رسالة خطية من الرئيس عبدالفتاح السيسى إلى رئيس جنوب إفريقيا ⁧‫سيريل رامافوزا‬⁩ بخصوص تطورات ملف سد النهضة.

وقال المستشار أحمد حافظ المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية- في تدوينة له عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "في ثاني محطات جولته الإفريقية، يلتقي الوزير ⁧‫سامح شكري‬⁩ الآن بالرئيس الجنوب إفريقي ⁧‫سيريل رامافوزا، ‬⁩لتسليم رسالة السيد رئيس الجمهورية بخصوص تطورات ملف سد النهضة، وكذا التطرُّق لعدد من الموضوعات الثنائية والإقليمية".

وكان شكري قد وصل مساء أمس إلى جنوب إفريقيا قادمًا من بوروندي في إطار جولة إفريقية تشمل كذلك كلًا من تنزانيا ورواندا والكونجو الديمقراطية وجنوب السودان والنيجر.

ويقوم شكري خلال الجولة بتسليم رسائل من الرئيس السيسي إلى قادة تلك الدول الإفريقية الشقيقة.

كما سلم ‫وزير الخارجية سامح شكرى، أمس الثلاثاء، رسالة من الرئيس عبدالفتاح السيسى إلى رئيس بوروندى بييرنيكرونزيزا تتعلق بتطورات ملف سد النهضة، وقال المستشار أحمد حافظ المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية- فى تدوينة عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعى "تويتر"- "سامح شكري‬ يلتقى رئيس بوروندى بيير ‫نيكرونزيزا ويسلمه رسالة السيد رئيس الجمهورية حول تطورات ملف سد النهضة، ويتباحثان حول علاقات التعاون الثنائية بين مصر وبوروندى".

وكان شكرى، قد وصل فى وقت سابق اليوم إلى العاصمة البوروندية، فى مستهل جولة إفريقية، حيث كان فى استقباله وزير الخارجية ‫البوروندى إزيكيال نيبيجيرا‬.


وتشمل جولة وزير الخارجية كذلك، كلًا من جنوب إفريقيا وتنزانيا ورواندا والكونجو الديمقراطية وجنوب السودان والنيجر.

ويقوم شكرى خلال الجولة بتسليم رسالة من الرئيس عبدالفتاح السيسى إلى قادة تلك الدول الإفريقية الشقيقة.

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