«الوزراء»: «جروب بوابة الشكاوى» لا يتبعنا

نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، اليوم الأربعاء، الأنباء المتداولة عبر مواقع التواصل الاجتماعي بشأن وجود جروبات بعنوان "جروب بوابة الشكاوى"، تابعة لمنظومة الشكاوى الحكومية على موقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك).وتواصل المركز الإعلامي لمجلس الوزراء مع منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة، والتي نفت صحة تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لوجود أي جروبات تابعة لها على موقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك) بعنوان "جروب بوابة الشكاوى".وأوضح المركز الإعلامي أن الحساب الرسمي الوحيد التابع للمنظومة على موقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك) هو "الشكاوى الحكومية بمجلس الوزراء"، وذلك للتعامل مع تعليقات المواطنين، وأن القنوات الرسمية لتلقي وتسجيل الشكاوى هي الموقع الإلكتروني للمنظومة (www.shakwa.eg)، والخط الساخن لمجلس الوزراء 16528، وتطبيق "في خدمتك" على الهاتف المحمول، وإدارات ومكاتب خدمة المواطنين بالجهات الحكومية، بالإضافة إلى نقاط تلقى الشكاوى بمحطات مترو الأنفاق.