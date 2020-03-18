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الأربعاء 18 مارس 2020 الموافق 23 رجب 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

محافظ الإسكندرية يقرر تخفيض عدد العاملين بالديوان العام

الأربعاء 18/مارس/2020 - 04:47 م
محمد الشريف
محمد الشريف
أحمد عاشور
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أصدر اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، قرارًا بتخفيض عدد العاملين بالديوان العام للمحافظة والجهات التابعة له والأحياء ويُعمل به لمدة خمسة عشر يومًا.

يأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، بتخفيض عدد العاملين في أجهزة الدولة والذى يأتى ضمن حزمة الإجراءات الاحترازية التى تتخذها الدولة، لمنع انتشار فيروس كورونا.

وأوضح المحافظ أن القرار نص علي منح عدد من الفئات إجازة استثنائية لمدة ١٥ يومًا. وشملت تلك الفئات؛ الموظفة الحامل بموجب تقرير طبي، والموظفة التي ترعي طفلًا أو أكثر يقل عمره عن ١٢ عام بموجب شهادة الميلاد، والموظفة التي ترعي أحد أبنائها من ذوي الاحتياجات الخاصة وتزيد سنه على ١٢ سنة.

ويشمل القرار أيضًا، المصاب بأمراض مزمنة وفقًا لما هو ثابت بملفه الوظيفي أو دفتر التأمين الصحي الخاص به،
والمصاب بأمراض غير مزمنة بموجب تقرير من إحدي المستشفيات الحكومية لاستحقاق هذه الإجازة.

والموظف المخالط لمريض بمرض معدٍ وفقًا للمدة التي تحددها الجهة الطبية المختصة بذلك. والمعينين المعاقين بنسبة ٥٪.

وأشار المحافظ إلى أنه تم تفويض مديري مديريات الخدمات التابعة لمحافظة الإسكندرية لوضع القواعد والضوابط والإجراءات اللازمة لتفعيل قرار السيد رئيس مجلس الوزراء حسب رؤية كل مديرية بما لا يخل بحسن سير العمل وانتظامه.

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