السيسى يوجه بالاستثمار الأمثل للتمويل المقدم من الشركاء الدوليين لدفع التنمية الشاملة

وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الأربعاء، خلال اجتماعه الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، والدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولى، بالاستثمار الأمثل للتمويل المقدم من الشركاء الدوليين لصالح دفع التنمية الشاملة فى مختلف القطاعات، وتعظيم المردود بالحصول على أفضل البدائل التمويلية من حيث الشروط والميزة التنافسية لشركاء التنمية.وأوضح السفير باسم راضى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، أن الاجتماع ناقش جهود وزارة التعاون الدولى، فى إطار الاستراتيجية الاقتصادية والتنموية للدولة الهادفة لتعظيم التعاون مع الشركاء التنمويين الدوليين.وأضاف المتحدث الرسمى، أن الاجتماع شهد استعراض وزيرة التعاون لجهود الوزارة خلال الفترة الماضية، خاصةً ما يتعلق بزيادة فعالية التعاون الإنمائى، وتعظيم حجم التعاون الفنى مع الشركاء الدوليين بالاستفادة من الخبرات والتجارب الناجحة كوسيلة فعالة لتحقيق التنمية.