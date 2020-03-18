رسميًا.. 11.5% من الموظفين تركوا العمل بالحكومة

كشف الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، أن 11.5% من العاملين المتقاعدين بالقطاع الحكومى تركوا الخدمة مؤخرًا بسبب الاستقالة أو الفصل، بعدد 21.1 ألف موظف، من إجمالى 183.7 ألف موظف ترك الخدمة فى التوقيت ذاته.وأضاف جهاز الإحصاء، وفقًا لأحدث التقارير الصادرة عنه، أن عدد العاملين السابقين بالحكومة الذين تركوا الخدمة لبلوغهم سن التقاعد يمثلون الغالبية العظمى من إجمالى المتقاعدين بنحو 73.9% أى 135.8 ألف موظف، بينما قدر عدد الذين تركوا الخدمة بسبب الوفاة بـ23.9 ألف موظف بنسبة 13%، بالإضافة لـ2936 موظف ترك الخدمة بسبب العجز يمثلون 1.6% من الإجمالى، وفقًا لعام 2018.