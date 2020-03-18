رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأربعاء 18 مارس 2020 الموافق 23 رجب 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

رسميًا.. 11.5% من الموظفين تركوا العمل بالحكومة

الأربعاء 18/مارس/2020 - 04:02 م
الجهاز المركزى للتعبئة
الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء
أميرة ممدوح
طباعة
كشف الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، أن 11.5% من العاملين المتقاعدين بالقطاع الحكومى تركوا الخدمة مؤخرًا بسبب الاستقالة أو الفصل، بعدد 21.1 ألف موظف، من إجمالى 183.7 ألف موظف ترك الخدمة فى التوقيت ذاته.

وأضاف جهاز الإحصاء، وفقًا لأحدث التقارير الصادرة عنه، أن عدد العاملين السابقين بالحكومة الذين تركوا الخدمة لبلوغهم سن التقاعد يمثلون الغالبية العظمى من إجمالى المتقاعدين بنحو 73.9% أى 135.8 ألف موظف، بينما قدر عدد الذين تركوا الخدمة بسبب الوفاة بـ23.9 ألف موظف بنسبة 13%، بالإضافة لـ2936 موظف ترك الخدمة بسبب العجز يمثلون 1.6% من الإجمالى، وفقًا لعام 2018.

موضوعات متعلقة

الصحة العالمية: 177 ألف مصاب بكورونا فى 150 دولة

بث مباشر.. مؤتمر صحفي لرئيس الوزراء

وزيرة الصحة توضح أسباب زيادة أعداد المصابين بـ«كورونا»

وزير التموين يكشف حجم احتياطي السلع الغذائية اليوم

الصور

image description

حملات مكثفة لغلق المقاهى وأماكن التجمعات بالشرقية (صور)

image description

جامعة أسوان تشكل لجنة لمواجهة فيروس كورونا

image description

تطهير ديوان عام الإسكندرية ومباني الأحياء (صور)

image description

ذكرى البابا شنودة.. قصة صداقة «أبو الأساقفة» و«معلم الأجيال»

image description

«قفاز وكمامة».. صاحب مطعم يحمي زبائنه من كورونا (صور)

الأكثر قراءة

التعليم تكشف مصير امتحانات الفصل الدراسي الثاني

اتحاد الكرة يكشف حقيقة وجود إصابات بفيروس كورونا فى الدورى

شقيق ياسمين عبدالعزيز يُثير الجدل من جديد.. طالبها بالزواج

الأرصاد: غدًا طقس شديد البرودة ليلًا.. والقاهرة 19 درجة

إنفوجراف

image description

طرق لتحفيز طفلك على المذاكرة (إنفوجراف)

image description

انتهاكات قطر ضد العمال لا تتوقف (إنفوجراف)

image description

إصابة 145 ألف شخص.. كورونا يواصل حصد الأرواح

image description

الصلاة في زمن «كورونا».. دور العبادة تحت الحجر

أيام زمان

أسرار الخلاف الكبير بين محمود ياسين ويوسف شاهين.. «خسارة كبيرة لأحدهما»

سر معركة هند رستم مع إسماعيل ياسين فى «ابن حميدو»

الحكاية الحقيقية لمشهد «عباس الضو بيقول لأ».. أسير بحرب أكتوبر السبب

أفلام عرضت بعد موافقة عبد الناصر والسادات.. «على مسئولية الرئيس»

نجم الساعة

أسرار الخلاف الكبير بين محمود ياسين ويوسف شاهين.. «خسارة كبيرة لأحدهما»

الصحة

الدكتور محمد مختار يؤكد: الحقن المجهري الأكثر فعالية في علاج العقم

«اللى حضّر العفريت».. الصين تختبر لقاحًا مضادًا لكورونا

«الجوز» أفضل علاج للاكتئاب

لبن الأم يمنع «تعفن الدم» بين الأطفال

منوعات

الشرطة الأمريكية تناشد الموطنين: لا تتصلوا بالطوارئ من أجل ورق المرحاض

نتيجة قرعة الحج 2020 بجميع المحافظات

كيف تجعل نباتات حوض السمك جذابة؟

علماء يطورون مستحضرا من فسيفساء التبغ لمكافحة كورونا

مقالات الرأي
أ.د. فاطمة الصعيدي
الحضور والغياب.. في مجموعة "باب مروحة" لأماني الشرقاوي
ثروت الخرباوي
كفكف دموعك يا نبى
مؤمن المحمدي
هل النحو «علم»؟
د.مينا بديع عبدالملك
فى ذكرى البابا شنودة الثالث المِعطاء
المزيد

الثقافة

غدًا.. آخر موعد للتقدم لمنح التفرغ بالأعلى للثقافة

الجمعة.. «الحديوي» يحيي حفلا للإنشاد الديني في مانترا

27 مارس.. «تالنت كيدز» تنظم ورشة لاكتشاف مواهب الأطفال

«حوار مع صديقي الملحد».. إجابة الأسئلة الشائكة