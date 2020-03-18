الانتخابات الأمريكية VS كورونا.. سيناريوهات المواجهة والتأجيل



منذ سنوات طويلة لم يشهد العالم وباء شديد الانتشار بهذا الشكل كما يجتاح كورونا العالم، فجعل أكثر من نصف سكان العالم يلتزمون منازلهم، ولأول مرة في التاريخ الحديث، يجبر الملايين من الموظفين على أداء أعمالهم من المنزل وعدم الخروج إلا في حالات الضرورة ووقف كافة رحلات الطيران والأنشطة الرياضية والحفلات والأفراح، ولكن هل يصل الأمر إلى واحد من أهم الأحداث السياسية في عام 2020 وهي الانتخابات الرئاسية الأمريكية.



وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إن استمرار انتشار الفيروس بهذا الشكل فقد يتم تأجيل انتخابات الرئاسة الأمريكية المقرر لها في شهر نوفمبر المقبل.



وقال: "الانتخابات حدث فريد، وقد نضطر إلى تأجيلها في حال استمرت الأزمة، سنرى، ولكن ما سنفعله الآن هو مواجهة الفيروس".



-الانتخابات التمهيدية رسالة لإيجاد حل للانتخابات الرئاسية

وأكد موقع "سنوبيس" الأمريكي، أن الثلوج والمطر والحرارة العالية والكآبة الليلية ولا حتى فيروس كورونا قادرة على تأجيل الانتخابات التمهيدية للرئاسة الأمريكية التي تجرى خلال الشهر الجاري.



وتابع أن الفيروس أدى لتقليص التجمعات في كافة الأنشطة الاجتماعية والرياضية مثل الشركات والمطاعم وأماكن الترفيه وشركات الطيران وسط أنباء عن قرب فرض حظر التجوال، مشيرًا إلى أن الوباء دفع لتأجيل الانتخابات التمهيدية في بعض الولايات، وهو ما أثار تساؤلات حول ما إذا ما كان يمكن تأجيل انتخابات الرئاسة المقرر إجراؤها يوم 3 نوفمبر. منذ سنوات طويلة لم يشهد العالم وباء شديد الانتشار بهذا الشكل كما يجتاح كورونا العالم، فجعل أكثر من نصف سكان العالم يلتزمون منازلهم، ولأول مرة في التاريخ الحديث، يجبر الملايين من الموظفين على أداء أعمالهم من المنزل وعدم الخروج إلا في حالات الضرورة ووقف كافة رحلات الطيران والأنشطة الرياضية والحفلات والأفراح، ولكن هل يصل الأمر إلى واحد من أهم الأحداث السياسية في عام 2020 وهي الانتخابات الرئاسية الأمريكية.وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إن استمرار انتشار الفيروس بهذا الشكل فقد يتم تأجيل انتخابات الرئاسة الأمريكية المقرر لها في شهر نوفمبر المقبل.وقال: "الانتخابات حدث فريد، وقد نضطر إلى تأجيلها في حال استمرت الأزمة، سنرى، ولكن ما سنفعله الآن هو مواجهة الفيروس".-الانتخابات التمهيدية رسالة لإيجاد حل للانتخابات الرئاسيةوأكد موقع "سنوبيس" الأمريكي، أن الثلوج والمطر والحرارة العالية والكآبة الليلية ولا حتى فيروس كورونا قادرة على تأجيل الانتخابات التمهيدية للرئاسة الأمريكية التي تجرى خلال الشهر الجاري.وتابع أن الفيروس أدى لتقليص التجمعات في كافة الأنشطة الاجتماعية والرياضية مثل الشركات والمطاعم وأماكن الترفيه وشركات الطيران وسط أنباء عن قرب فرض حظر التجوال، مشيرًا إلى أن الوباء دفع لتأجيل الانتخابات التمهيدية في بعض الولايات، وهو ما أثار تساؤلات حول ما إذا ما كان يمكن تأجيل انتخابات الرئاسة المقرر إجراؤها يوم 3 نوفمبر.

-سيناريوهات التعامل مع الانتخابات الرئاسية الأمريكية

وأكد الموقع أن هناك بعض طرق التصويت البديلة، إلا أن معظم المواطنين يفضلون التوجه لمراكز الاقتراع للإدلاء بأصواتهم.



-وقف التجمعات الاجتماعية

وتابع أنه في حال استمر انتشار الوباء، فإن هذا سيتطلب وقف التجمعات الاجتماعية قدر الإمكان، مما سيجبر الملايين في الولايات المتحدة الاختيار بين تأجيل التصويت أو انتشار العدوى.



وأضاف أن تأجيل الانتخابات الأمريكية أمر صعب للغاية، ولا توجد الكثير من المرونة للإقدام على هذه الخطوة.



وأشار إلى أنه على الرغم من أن استخدام الولايات المتحدة لنظام الكلية الانتخابية يعني أنه يتم اختيار الرئيس بشكل أساسي من خلال ناخبين يتم اختيارهم من خلال 50 انتخابات مختلفة على مستوى الولاية بدلًا من انتخابات واحدة على مستوى الدولة، ويتطلب القانون الفيدرالي تعيين جميع هؤلاء الناخبين في تاريخ معين. وأكد الموقع أن هناك بعض طرق التصويت البديلة، إلا أن معظم المواطنين يفضلون التوجه لمراكز الاقتراع للإدلاء بأصواتهم.وتابع أنه في حال استمر انتشار الوباء، فإن هذا سيتطلب وقف التجمعات الاجتماعية قدر الإمكان، مما سيجبر الملايين في الولايات المتحدة الاختيار بين تأجيل التصويت أو انتشار العدوى.وأضاف أن تأجيل الانتخابات الأمريكية أمر صعب للغاية، ولا توجد الكثير من المرونة للإقدام على هذه الخطوة.وأشار إلى أنه على الرغم من أن استخدام الولايات المتحدة لنظام الكلية الانتخابية يعني أنه يتم اختيار الرئيس بشكل أساسي من خلال ناخبين يتم اختيارهم من خلال 50 انتخابات مختلفة على مستوى الولاية بدلًا من انتخابات واحدة على مستوى الدولة، ويتطلب القانون الفيدرالي تعيين جميع هؤلاء الناخبين في تاريخ معين.

قانون الانتخابات الرئاسية

ينص قانون يوم الانتخابات الرئاسي، الذي أقره الكونجرس في عام 1845، على أن "يتم تعيين ناخبي الرئيس ونائب الرئيس في كل ولاية.



يمكن لجميع الولايات بشكل فردي تغيير تصور الطريقة التي يختارون بها ناخبيهم إلى شيء آخر غير التصويت الشعبي، ولكن هذا الخيار يتطلب، في معظم الأحيان، أن توافق الهيئات التشريعية والولاية في جميع الولايات الخمسين على طرق جديدة لاختيار الناخبين قبل 3 نوفمبر.



ولكن من المرجح أن يصعب تحقيق مثل هذا الإجراء في الوقت المناسب فهو أنه لا يحظى بشعبية كبيرة لدى الناخبين.



هناك خيار آخر لكي تتمكن الولايات من اختيار ناخبيها عن طريق الانتخابات التي تتم في وقت لاحق من 3 نوفمبر، وهو تمرير مجلسي الكونجرس الأمريكي، وتوقيع الرئيس على قانون يلغي أو يعدل يوم الانتخابات الرئاسية وتحديد موعد جديد.



-سيناريو التأجيل غير محتمل

ولكن بالنظر إلى الحالة الحالية شديدة الاستقطاب للسياسة الأمريكية، فإن فرص تحقيق مثل هذا الإنجاز في الوقت المناسب غير محتملة للغاية.



وحتى لو استطاعت السلطتان التشريعية والتنفيذية في الولايات المتحدة التعاون بعض الوقت الإضافي من خلال تأخير الانتخابات المقبلة، فلن يكون هناك مجال كبير لذلك.



وينص التعديل العشرون على دستور الولايات المتحدة على أن ولاية الرئيس الحالي التي تبلغ مدتها أربع سنوات تنتهي عند الظهر في 20 يناير، لذا لا يمكن تأجيل الانتخابات لأكثر من شهرين دون تكبد خطر ترك الولايات المتحدة بدون رئيس أو نائب الرئيس في 20 يناير، ويترك للكونجرس مهمة فوضوية تتمثل في أن يحكم رئيس مجلس النواب مؤقتًا حتى تصحيح غياب الرئيس التنفيذي المنتخب وفق القانون.



وتغيير الموعد النهائي المقرر له 20 يناير سيتطلب تعديل الدستور الأمريكي والذي سيستغرق أشهر، وهو إنجاز مستحيل عمليا. ينص قانون يوم الانتخابات الرئاسي، الذي أقره الكونجرس في عام 1845، على أن "يتم تعيين ناخبي الرئيس ونائب الرئيس في كل ولاية.يمكن لجميع الولايات بشكل فردي تغيير تصور الطريقة التي يختارون بها ناخبيهم إلى شيء آخر غير التصويت الشعبي، ولكن هذا الخيار يتطلب، في معظم الأحيان، أن توافق الهيئات التشريعية والولاية في جميع الولايات الخمسين على طرق جديدة لاختيار الناخبين قبل 3 نوفمبر.ولكن من المرجح أن يصعب تحقيق مثل هذا الإجراء في الوقت المناسب فهو أنه لا يحظى بشعبية كبيرة لدى الناخبين.هناك خيار آخر لكي تتمكن الولايات من اختيار ناخبيها عن طريق الانتخابات التي تتم في وقت لاحق من 3 نوفمبر، وهو تمرير مجلسي الكونجرس الأمريكي، وتوقيع الرئيس على قانون يلغي أو يعدل يوم الانتخابات الرئاسية وتحديد موعد جديد.ولكن بالنظر إلى الحالة الحالية شديدة الاستقطاب للسياسة الأمريكية، فإن فرص تحقيق مثل هذا الإنجاز في الوقت المناسب غير محتملة للغاية.وحتى لو استطاعت السلطتان التشريعية والتنفيذية في الولايات المتحدة التعاون بعض الوقت الإضافي من خلال تأخير الانتخابات المقبلة، فلن يكون هناك مجال كبير لذلك.وينص التعديل العشرون على دستور الولايات المتحدة على أن ولاية الرئيس الحالي التي تبلغ مدتها أربع سنوات تنتهي عند الظهر في 20 يناير، لذا لا يمكن تأجيل الانتخابات لأكثر من شهرين دون تكبد خطر ترك الولايات المتحدة بدون رئيس أو نائب الرئيس في 20 يناير، ويترك للكونجرس مهمة فوضوية تتمثل في أن يحكم رئيس مجلس النواب مؤقتًا حتى تصحيح غياب الرئيس التنفيذي المنتخب وفق القانون.وتغيير الموعد النهائي المقرر له 20 يناير سيتطلب تعديل الدستور الأمريكي والذي سيستغرق أشهر، وهو إنجاز مستحيل عمليا.