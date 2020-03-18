إطلالة جذابة لـ ندى موسى في أحدث ظهور (صور)

شاركت الفنانة ندى موسى، متابعيها، عبر حسابها على موقع تداول الصور والفيديوهات "إنستجرام"، صورة جديدة لها.وظهرت ندى موسى بإطلالة جذابة، مرتدية شميز باللون الأسود، واعتمدت على شعرها منسدلًا على كتفيها، ووضعت مكياج لافت أبرز جمالها، ونالت إطلالتها إعجاب الآلاف من متابعيها.وتشارك الفنانة ندى موسى في الجزء الرابع من مسلسل "حكايات بنات" كضيفة شرف، والمقرر عرضه يوم 21 مارس على شاشة قناة "ON"، بالتزامن مع تصويره بقيادة المخرج مصطفى أبو سيف، ومن المفترض أن يستمر التصوير لعدة أسابيع بالتزامن مع عرضه على شاشة التلفزيون.من ناحية آخرى، تشارك ندى موسى في بطولة مسلسل "هجمة مرتدة" الذي يخوض بطولته الفنان أحمد عز والمقرر عرضه خلال الماراثون الرمضاني المقبل، وينتمي العمل لنوعية الأعمال الدرامية المأخوذة من ملفات المخابرات، وتفرض الشركة المنتجة إطارًا من السرية التامة على قصة العمل الذي تراهن عليه في الموسم الرمضاني المقبل، وتعاقدت الجهة المنتجة مع فريق محترف في تصميم مشاهد الأكشن لتنفيذها في المسلسل، ويواصل الكاتب والسيناريست باهر دويدار، كتابة الحلقات الأولى من العمل.