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الأربعاء 18 مارس 2020 الموافق 23 رجب 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

سوق الأسهم السعودي يرتفع 48 نقطة

الأربعاء 18/مارس/2020 - 03:55 م
الأسهم السعودي
الأسهم السعودي
وكالات
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أنهى مؤشر سوق الأسهم السعودي جلسة اليوم الأربعاء، على ارتفاع بنسبة 0.8 % عند 6155 نقطة (+ 48 نقطة)، وسط تداولات بلغت قيمتها الإجمالية نحو 2ر5 مليار ريال.

وأنهت أسهم "سامبا" و"بنك ساب" و"السعودي الفرنسي" واستثمار" و"بنك البلاد" تداولاتها اليوم على ارتفاع بنسب تراوح بين 3 و6 بالمئة.

وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 226 مليون سهم تقاسمتها أكثر من 240 ألف صفقة سجلت فيها أسهم 100 شركة ارتفاعًا في قيمتها، فيما أغلقت أسهم 85 شركة على تراجع.

وشهدت عدة أسهم تداولات نشطة مقارنة بمتوسط التداولات مقارنة بآخر 3 أشهر.

وأعلنت شركة السوق المالية السعودية "تداول" في وقت سابق بدء تنفيذ المرحلة الخامسة والأخيرة من الانضمام إلى مؤشر فوتسي راسل للأسواق الناشئة والتي تمثل 25% من الوزن الإجمالي للسوق المالية السعودية.

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