«المركزي للمحاسبات» يطرح 3 منح دراسات عليا للمهنيين

وافق المستشار هشام بدوي، رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات، على نشر الإعلان الرابع للمنح المقدمة، ضمن برنامج مبادرة التعليم العالي لمنح الدراسات العليا للمهنيين للعام 2020 2021، بهدف رفع كفاءة المؤسسات للمساهمة في نمو الاقتصاد القومي على النحو التالي:-أ‌- منح للحصول على درجة الماجستير بالولايات المتحدة الأمريكية أو الجامعة الأمريكية بالقاهرة بحد أقصى عامين.ب‌- منح للحصول على مهمة علمية لما بعد درجة الدكتوراه بالولايات المتحدة الأمريكية لمدة ستة أشهر.ج- منح للحصول على تدريب لمدة فصل دراسي كامل بالولايات المتحدة الأمريكية بحد أقصى أربعة أشهر.وعلى الراغبين في الترشح مراجعة الإدارة المركزية للتدريب والتعليم المستمر.