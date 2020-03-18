الإحصاء: مليون طفل يحصلون على معاشات الحكومة سنويًا

أظهرت أحدث تقارير الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، أن الحكومة تنفق ما يقارب الـ 100 مليون جنيه سنويًا معاشات للأطفال ما بين أطفال أيتام أو مجهولى النسب، وأطفال المطلقة والمسجون، استفاد منها أكثر من مليون طفل خلال عام.ولفت تقرير الإحصاء، إلى أن إجمالى المعاشات التى صرفتها الحكومة سنويًا على الأطفال الأيتام أو مجهولى الأب أو الأبوين بلغت 25.7 مليون جنيه استفاد منها 28 ألف طفل، معظمهم بمحافظات المنيا والإسكندرية والقاهرة بالترتيب.وأضاف الإحصاء، أنه جاء فى مرتبة لاحقة، معاشات أطفال المطلقة إذا تزوجت أو سجنت أو توفيت بقيمة قدرها 25 مليون جنيه فى السنة، استفاد منها نحو 31 ألف طفل، تركز العدد الأكبر منهم بمحافظات القاهرة والمنيا والاسكندرية بالترتيب، بينما كان العدد الأكبر من المعاشات المنصرفة للأطفال سنويًا لصالح أطفال المسجون بقيمة 1.2 مليون جنيه استفاد منها 715.3 ألف طفل غالبيتهم بالقاهرة والدقهلية.