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الأربعاء 18 مارس 2020 الموافق 23 رجب 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

«المصرية اللبنانية» تشيد بإدارة الحكومة للأزمة

الأربعاء 18/مارس/2020 - 03:48 م
محمد أمين الحوت
محمد أمين الحوت
أسماء إبراهيم
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أشاد رئيس لجنة الصناعة بالجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال محمد أمين الحوت، بالقرارت الاقتصادية التي اتخذتها حكومة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، مشيدًا بتعامل الدولة الحاسم في إدارة الازمات ومواجهة المخاطر.

وأكد الحوت، أن القرارات الاقتصادية الأخيرة تعكس وعي الدولة بمتطلبات الصناعة الوطنية والتعامل السريع للحكومة في إدارة الأزمات والتي ظهرت واضحة في مواجهة التغيرات المناخية الصعبة، وكذلك الاجراءات الاحترازية التي سارعت الدولة بتطبيقها في الوقت المناسب للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

وأشاد "الحوت"، بقرار لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي بخفض الفائدة على الإيداع لـ3% لتنشيط الاقتصاد، وكذلك قرارات الحكومة وتوجيهات الرئيس السيسي برفع الأعباء عن الصناع من خلال خفض أسعار الغاز لـ4.5 دولارات للمليون وحدة حرارية، وكذلك خفض أسعار الكهرباء وتأجيل سداد الضريبية العقارية علي المصانع وكافة القرارت التي صدرت مساء أمس.

وقال، إن تلك القرارت تعكس تفهم الدولة لتأثير فيروس كورونا علي الاقتصاد العالمي الذي أصبح واضح جدًا وبالطبع سيكون هناك بعض الأثار السلبية علي الاقتصاد المصري من تداعيات انتشاره عالميًا والتي يمكن تجاوزها بل ويمكن تحويلها إلي فرصة لجذب الاستثمار الأجنبي وتوطين الصناعات الأجنبية في مصر.

وأضاف، أن هناك فرصة كبير أمام الصناعة الوطنية والمنتجات المصرية لتصبح البديل الأمثل للاستثمارات الاجنبية الباحثة عن سلاسل الأمداد البديلة عن الصين وكذلك في مختلف الاسواق التصديرية وفي السوق المحلية.

وشدد "الحوت" علي أهمية تشجيع الصناعات والمشروعات الصغيرة والمتوسطة في الوقت الحالي والتي يمكن ان تكون فرس الرهان لانتاج مستلزمات الانتاج والسلع الوسيطة محليًا بديلا عن الاستيراد.

كما أكد أهمية إصدار حوافز وتيسيرات ضريبية لأصحاب الشركات الصناعية والتجارية القائمة من أجل رفع تنافسية المنتج المصري محليا وفي أسواق التصدير التي تضررت بشكل كبير من الأزمة الراهنة نتيجة تعطل سلاسل الإمداد وتباطؤ حركة التجارة ونقل البضائع.

وقال رئيس لجنة الصناعة بالجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال إن هناك فرص كبيرة وواعدة للاقتصاد المصري خلال المرحلة المقبلة وهو ما يتطلب إطلاق حملة تسويقية كبيرة للترويج لفرص الاستثمار في مصر كبوابة للتصدير إلى الأسواق الإفريقية والعربية.

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