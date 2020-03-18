ألمانيا رفضت دخول أكثر من 20 ألف أجنبي بسبب كورونا

صرح متحدث باسم وزارة الداخلية الألمانية اليوم الأربعاء، بأن السلطات الألمانية ردت نحو 21 ألف أجنبي على الحدود في اليومين الأخيرين رافضة دخولهم الأراضي الألمانية.وأوضح المتحدث أن قوات الشرطة الاتحادية رفضت أول أمس الإثنين السماح لنحو 15 ألف شخص بالدخول إلى الأراضي الألمانية، فيما رفضت دخول نحو 6000 آخرين أمس الثلاثاء.وأضاف المتحدث أن هذا التراجع في عدد المرفوضين يظهر أن الكثير من الناس تفهموا بالفعل القواعد الجديدة.كان وزير الداخلية الألماني هورست زيهوفر، أمر الشرطة الاتحادية بفرض رقابة على حدود البلاد مع كل من النمسا والدنمارك وفرنسا ولوكسمبورج وسويسرا، اعتبارا من الساعة الثامنة من صباح أول أمس.واقتصر السماح بالدخول منذ ذلك التاريخ على الألمان والأجانب الذين لهم محل إقامة في ألمانيا وتصريح إقامة، بالإضافة إلى العاملين والأشخاص الذين لديهم أسباب وجيهة للقدوم إلى ألمانيا.