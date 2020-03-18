22 طائرة أوكرانية في مطار شرم الشيخ لإجلاء مواطنيها

كشف رامى رزق الله، رئيس لجنة التسويق السياحي بشرم الشيخ، أن أكثر جنسية موجودة حاليا داخل المدينة هم السياح من أوكرانيا، كاشفا أن 22 طائرة تابعة لشركة "سكاي أب"، وصلت اليوم إلى مطار شرم الشيخ، لإجلائهم، مشيرا إلى أنه بحلول نهاية الأسبوع ستعيد الشركة جميع السياح الأوكرانيين المتواجدين في مصر.وأضاف رزق الله، في تصريحات خاصة، أنه بعد إجلاء جميع السياح من الفنادق، ستستعد إلى إجراء عمليات التطهير للفنادق بواسطة شركتين عالميتين هما "بريفيريسك" و"تي يو ڤي نور"، التى أعلنت عنهم وزارة السياحة والآثار، للبدء الفوري بتطهير الفنادق الثابتة والعائمة والمنتجعات والمنشآت السياحية بالإضافة إلى الكشف على جميع العاملين بالقطاع السياحي للاطمئنان على سلامتهم، فضلا عن عقد دورات توعوية لتعريفهم بأساليب وطرق الوقاية والحماية من الفيروسات والأمراض وكيفية تطبيق الطرق المثلى لتطهير ونظافة بيئة العمل.