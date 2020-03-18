الأجزاء المحذوفة من اللغة الإنجليزية للأول والثاني الثانوي تربية خاصة

قررت إيمان يوسف، مدير عام تنمية اللغة الإنجليزية في وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، تحديد أجزاء منهج الفصل الدراسي الثاني لطلاب الصفين الأول والثاني الثانوي في مادة اللغة الإنجليزية لطلاب التربية الخاصة؛ وذلك تخفيفًا عليهم.وحددت مدير عام تنمية اللغة الإنجليزية الوحدات السابعة والتاسعة والحادية عشر للصف الأول الثانوي، والوحدات التاسعة والحادية عشر والرابعة عشر للصف الثاني الثانوي.