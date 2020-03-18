ألمانيا تعلق برامج استقبال اللاجئين بسبب تفشى كورونا

أفادت صحيفة «FUNKE» الألمانية، اليوم الأربعاء، بأن سلطات ألمانيا قررت تعليق برامج استقبال اللاجئين على خلفية تدهور أزمة فيروس كورونا المستجد.ونقلت الصحيفة، عن مسئول في الداخلية الألمانية قوله: في ظل تدابير ردع الوباء، أصدرت الوزارة، يوم أمس، توجيهًا رسميًا لـBAMF (الهيئة الفيدرالية للهجرة واللاجئين) بتعليق عمليات استقبال اللاجئين في إطار آلية واحد مقابل واحد مع تركيا والإجراءات الحكومية للإيواء بشكل مؤقت.وسجلت في أراضي ألمانيا، حتى الوقت الحالي من الأربعاء، 9919 إصابة بفيروس COVID-19″، الذي صنفت منظمة الصحة العالمية انتشاره وباء عالميًا، بينها 26 حالة وفاة.وأمس الثلاثاء أكدت مفوضية الأمم المتحدة لشئون اللاجئين تسجيل 10 إصابات على الأقل بفيروس كورونا المستجد «COVID-19» بين اللاجئين الموجودين حاليًا في ألمانيا.