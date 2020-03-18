هوندا تغلق إنتاجها بسبب كورونا

أعلنت شركة هوندا اليابانية لصناعة السيارات، اليوم الأربعاء، أنها تعتزم تعليق الإنتاج لمدة ستة أيام، ابتداء من 23 مارس الجاري.ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن الشركة القول إنه سوف يتم تقليص الإنتاج بعد هذه الفترة في مصانع الشركة في دول أمريكا الشمالية، بما في ذلك الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك.وأرجعت الشركة هذا القرار إلى التراجع المتوقع في الطلب بسبب فيروس كورونا.وأوضحت الشركة أنه من المقرر خفض الإنتاج بنحو 40 ألف سيارة.