الحكومة تجيب عن أهم أسئلة عن فيروس كورونا (إنفوجراف)

بثت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، عدد من الأسئلة والأجوبة للمواطنين عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، بشأن طرق الوقاية والحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، وفقًا لتعليمات منظمة الصحة العالمية، ومن بينها ما يلى:- ما مدى خطورة فيروس كورونا؟عدوى فيروس كورونا عالية ولكن معدل الوفيات منخفض، إذ يتراوح بين 2-3% ويرتفع خطر الوفاة لدى الأشخاص الذين يعانون من أمراض مزمنة.- أى أجزاء جسم الإنسان يصيبها فيروس كورونا ؟كوفيد -19 مرض معدى يمكن أن ينتشر بشكل مباشر أو غير مباشر من شخص لآخر، ويشمل الجهاز التنفسى العلوى "الأنف، الحلق، الشعب الهوائية، الرئتين".- هل سأموت إذا أصبت بمرض كوفيد -19؟لا، لأن 80% من المصابين يعانوا من أعراض خفيفة، ويتعافون من المرض بعد حوالى أسبوعين، وممكن علاج معظم الأعراض بالرعاية الطبية في الوقت المناسب.- كيف ينتشر فيروس كورونا؟من خلال الاتصال الوثيق مع شخص مصاب، ويمكن للشخص المصاب أن ينقل العدوى إلى شخص سليم عن طريق العين والأنف والفم، أو عن طريق الرذاذ الناتج عن الكحة أو العطس، ملابس الأسطح أو الأشياء الملوثة.