وضع 4 تونسيين قيد الإقامة الجبرية لمخالفتهم الحجر الصحى الذاتى

وضعت السلطات التونسية، 4 أشخاص قيد الإقامة الجبرية، بعد أن ثبتت مخالفتهم إجراءات الحجر الصحي الذاتي بولايات (جندوبة، وصفاقس، والمهدية)؛ في إطار مكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد.وذكرت وزارة الداخلية التونسية- في بيان اليوم الأربعاء، أنها أوقفت أيضًا 16 شخصًا وحررت قضايا ضد 53 آخرين خالفوا القرارات القاضية بغلق المحلات في التوقيت المنصوص عليه، إلى جانب غلق 69 محلًا لم تحترم توقيت الغلق الاستثنائي.وشددت على أنها ستواصل التصدي إلى كل المخالفات، وستتولى تطبيق القانون بكل صرامة على كل المخالفين، داعية كل المواطنين إلى ضرورة الالتزام بتنفيذ الإجراءات المتخذة لمجابهة هذا الوضع الاستثنائي.