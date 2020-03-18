«حماية المستهلك» يبدأ خطته لمواجهة التلاعب فى أسعار المطهرات

بدأ جهاز حماية المستهلك، تشكيل فريق عمل من موظفي الجهاز، ممن لديهم الضبطية القضائية خلال الـ3 أيام الماضية حملات على محلات المنظفات والمطهرات والصيدليات وعلى الأسواق المحلية لتنفيذ تكليفات رئيس مجلس الوزراء ووزير التموين والتجارة الداخلية بتشكيل فريق عمل من مباحث التموين والرقابة التجارية والجهاز، لإعادة ضبط أسعار السلع في الأسواق المحلية ومنع انفلات الأسعار وتحرير محاضر للمخالفات للتجار الذين يرتكبون ممارسات ضارة واحتكارية، سواء بالإخفاء أو حجب السلع لتقليل حجم المعروض على خلفية اتخاذ الإجراءات الوقائية والاحترازية لمواجهة فيروس كورونا.وأوضح الجهاز، في بيان، أن أبرز الشكاوى التي تلقاها الخط الساخن والوسائل المختلفة للتواصل مع المواطنين، شملت شكاوى زيادة أسعار بعض المنظفات والمطهرات والمستلزمات الطبية في بعض الصيدليات والمحلات التجارية، وتم تحرير محاضر للمخالفين والمتلاعبين بزيادة الأسعار دون أي مبررات.