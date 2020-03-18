هجمة فيسبوكية على اليساريين داعمي مخطط الإخوان لتهريب الإرهابيين

هاجم عدد كبير من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، اليساريين من دعاة الفوضى في الداخل والخارج، الذين تعاونوا مع جماعة الإخوان الإرهابية لتنفيذ مخططها التحريضي الجديد، لتنظيم حملة للإفراج عن الإرهابيين لحمايتهم من فيروس كورونا.وأوضح الرواد أن الخطة تتضمن الترويج لاستخدام أزمة هذا الوباء والتحرك بأوساط الشعب المصري لإفقاده الثقة بحكومته وإثارة البلبلة حتى يتمكن الإخوان وأعوانهم من اليسار من تحقيق هدفهم الذي عجزوا عن تحقيقه خلال الفترة الماضية نتيجة تلاحم الشعب مع قادته في مواجهة هذا المخطط.وأكدوا: "فيروس الإخوان ودعاة الفوضى أخطر من فيروس كورونا، ولا بد من استمرار عزل الإخوان ودعاة الفوضى لحماية الشعب المصري"، واعتبروا موقفهم هذا بلاغ للنائب العام ضد من يحاولون إسقاط مصر بالشائعات.وتساءلوا مستنكرين: "من ينادي بذلك؟"، موضحين: "المطالبون هم أعضاء جماعة الإخوان وقنواتها وقناة الجزيرة وجمال عيد ووالدة علاء عبد الفتاح وشقيقته والإخوانية رباب المهدي ورئيس حزب سياسي يدعي الوطنية وصحفي يقتات من الخارج ويدعو للفوضى تحت شعار حرية الصحافة".