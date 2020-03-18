الرى تبدأ معالجة تضرر الجسور الرملية بمصرف بحر البقر

واصلت وزارة الموارد المائية والرى ممثلة في الهيئة المصرية العامة للصرف، رفع درجة الاستعداد القصوى واستنفار المعدات والأفراد، لمتابعة منسوب المياه بالمصارف المختلفة على مستوى المحافظات، وترميم كل الجسور التى تعرضت للانهيار خلال فترة الأحوال الجوية وسقوط الأمطار بمعدلات كبيرة.وتفقد المهندس خالد مدين، رئيس مجلس إدارة الهيئة المصرية العامة لمشروعات الصرف، عدة مناطق مختلفة لمتابعة حالة المجاري المائية في ظل حالة الطقس السيئ وهطول الأمطار بغزارة خلال الفترة الماضية بجميع أنحاء الجمهورية، الأمر الذي نتجت عنه ازدحامات بجميع المجاري المائية وارتفاع ملحوظ في مناسيب المياه، وانهيار أجزاء من الجسور.وأكد مدين خلال تفقده بحضور المهندس محمد صالح، نائب رئيس مجلس الإدارة للوجه البحري، عدة مواقع على مصرف بحر البقر، والاطمئنان على سير العمل بمناطق "المناجاة - حندوسة - أبوشمسية - قصاصين الشرق - الحسينية - صان الحجر" بمحافظة الشرقية، أنه يتم وضع حل لمشكلة تضرر الجسور ذات طبيعة التربة الرملية بمصرف بحر البقر نتيجة ارتفاع منسوب المياه بمصرف بحر البقر عن المعدل الطبيعي نظرًا لاستقبال مصرف بحر البقر التصرفات العالية الواردة من المصارف الرئيسية بإقليم صرف شرق الدلتا وبخاصة مصرف بلبيس الناقل الرئيسي لمياه الصرف الصحي.