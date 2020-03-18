3 آلاف و310 حالات حصيلة وفيات كورونا في أوروبا

أفادت أوروبا، اليوم الأربعاء، بأن ارتفاع حصيلة وفيات فيروس كورونا تصل إلى 3 آلاف و310.أظهرت البيانات المجمعة لعدد مصابي فيروس كورونا حول العالم تخطى المائتي ألف حالة.وأظهرت بيانات منصة "وورلد ميتر" الدولية المتخصصة في الإحصائيات، أن إجمالي عدد الإصابات حول العالم تجاوز 204 آلاف حالة.وأشارت أيضًا إلى أن عدد الوفيات بلغ 8250 ألفًا، واقترب عدد المتعافين من 83 ألفًا.ولا تزال الصين تتصدر دول العالم من حيث أعداد الحالات، تليها إيطاليا وإيران وإسبانيا وألمانيا وكوريا الجنوبية وفرنسا والولايات المتحدة.