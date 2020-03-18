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الأربعاء 18 مارس 2020 الموافق 23 رجب 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

توك شو

خبير مناهج: عصر حفظ المعلومات وسكبها في ورقة الامتحان انتهى

الأربعاء 18/مارس/2020 - 03:25 م
الامتحان
الامتحان
ياسمين عباس
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قال الدكتور حسن شحاتة، أستاذ المناهج بجامعة عين شمس، إننا بحاجة لتغيير ثقافة المجتمع الذي يرفع لافتة التعليم للامتحانات وليس للحياة، ويعتمدون على الحفظ والتلقين، منوهًا بأن مثلث التخلف القائم على إلقاء من المعلم وحفظ من المتعلم واسترجاع في الامتحان ما زال قائمًا في الجامعات.

وأضاف شحاتة خلال لقائه ببرنامج "صباح الخير يا مصر"، المُذاع على الفضائية الأولى المصرية، أن هذا المثلث يخلق إنسانًا مبرمجًا آليًا لا يفكر، مشددًا على أن عصر توصيل المعلومات وثقافة القطيع وتربية العبيد والتعليم البنكي بوضع بيانات في أدمغة المتعلمين وسكبها في ورقة الامتحانات انتهى.

وشدد أستاذ المناهج بجامعة عين شمس، على أن المتفوقين في النظام المتخلف للثانوية العامة يرسبون في إعدادي طب وهندسة؛ لكونهم يعتمدون على الحفظ والاستذكار والاسترجاع، وهذا لا يتناسب مع متطلبات سوق العمل.

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