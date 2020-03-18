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الأربعاء 18 مارس 2020 الموافق 23 رجب 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

قبل تعليق الطيران.. 66 رحلة مصرية تنقل المسافرين والعائدين

الأربعاء 18/مارس/2020 - 02:33 م
مصر للطيران
مصر للطيران
فاتن غلاب
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تسير الشركة الوطنية مصر للطيران، اليوم الأربعاء، 66 رحلة دولية وداخلية، لنقل المسافرين إلى دولهم وعودة المصريين من الخارج الراغبين في العودة، قبل بدء تطبيق قرار الحكومة بتعليق رحلات الطيران إلى المطارات المصرية، اعتبارًا من غد الخميس ويستمر حتى نهاية مارس.

وأعلنت مصر للطيران، أنه تم تكبير طرازات العديد من الرحلات لتستوعب أكبر أعداد ممكنة من الراغبين في العودة من الخارج، فضلًا عن التنسيق مع كل الجهات لتشغيل رحلات إضافية قبل موعد توقف الطيران ظهر غد الخميس.

واتخذت مصر للطيران، حزمة إجراءات وقائية مشددة بناء على قرار رئاسة مجلس الوزراء وتعليمات وزارة الطيران المدني في إطار خطة الدولة الشاملة لحماية المواطنين من أي تداعيات محتملة لفيروس كورونا.

وقامت الشركة الوطنية بتعقيم مباني ومنشآت الشركة، واستخدام المواد المطهرة، بالتنسيق مع مستشفى مصر للطيران وتطهير المعدات والأماكن الإنتاجية بشركة مصر للطيران للخدمات الجوية وتشغيل ماكينة تعقيم أيدي العاملين ووضع السيناريوهات المختلفة والتدريب على كيفية التعامل في حالة الاشتباه في إصابة أحد العاملين بالفيروس، كما شملت هذه الإجراءات إلغاء الرحلات ومصايف العاملين وغلق الكافتيريات وأماكن تجمعات العاملين وإلغاء الدورات التدريبية وورش العمل ومأموريات السفر وتفعيل الاجتماعات الإلكترونية web conference بدلًا من اللقاءات المباشرة.

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