البورصة تخسر 18.8 مليار جنيه

واصلت أسهم ومؤشرات البورصة نزيفها الحاد لدى إغلاق معاملات اليوم الأربعاء مدعومة بعمليات بيع موسعة من قبل المؤسسات المالية وصناديق الاستثمار الأجنبية والعربية على جميع أسهم السوق المتداولة.وخسر رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة نحو 18.8 مليار جنيه ليصل إلى مستوى 493.6 مليار جنيه.وتراجع المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 بنسبة 4.84% بما يعادل 445 نقطة خسارة ليصل إلى مستوى 8756 نقطة، كما انخفض المؤشر الثانوي EGX70 متساوي الأوزان بنسبة 5.67%، بما يعادل 50.7 نقطة خسارة ليصل إلى مستوى 843 نقطة في الوقت الذي فقد فيه المؤشر الأوسع نطاقًا EGX100 نحو 5%، من قيمته بما يعادل 48.8 نقطة خسارة ليسجل مستوى 927 نقطة، وسط تداولات متوسطة، بلغت قيمتها نحو 545 مليون جنيه وذلك بالتعامل على نحو 181.6 مليون ورقة مالية، تمت من خلال تنفيذ 18.7 ألف صفقة بيع وشراء.