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الأربعاء 18 مارس 2020 الموافق 23 رجب 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

صناعة الدواء: لدينا نقص في الكحول والكمامات

الأربعاء 18/مارس/2020 - 02:29 م
الكمامات
الكمامات
أسماء إبراهيم
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أشاد الدكتور هشام ثروت حجر عضو مجلس إدارة غرفة صناعة الدواء ومستحضرات التجميل باتحاد الصناعات المصرية، بقرار الدكتورة نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة حول وقف تصدير كلا من الكمامات والكحول لمدة 3 أشهر.

وأكد حجر في تصريح خاص لـ"الدستور"، أن هناك نقص في كميات الكمامات والكحول في السوق المصري، وذلك بسبب الإقبال الكثيف من قبل الشعب المصري على شرائهم، والتي أدت إلى عدم وجودهما في الأسواق.

وتوقع عضو مجلس إدارة غرفة صناعة الدواء ومستحضرات التجميل باتحاد الصناعات، أنه إذا استمر هذا الوضع لفترة سنضطر الاستيراد من الخارج حتى نكفي احتياجات المواطنين، مناشدا الشعب المصري بضرورة الهدوء في الشراء حتى نتفادي جشع التجار وسوق السودا.

يذكر أن نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة أصدرت قرارين بوقف تصدير كل من الماسكات الجراحية (أقنعة الوجه "كمامات" ) ومستلزمات الوقاية من العدوى والكحول بكافة أنواعه ومشتقاته، وذلك لمدة 3 أشهر تبدأ من تاريخ نشر القرارين بالوقائع المصرية.

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