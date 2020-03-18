مصرع مصور وإصابة آخرين ونجاة نائب محافظ قنا في حادث مروري

لقى مصور بمكتب إعلام محافظة قنا مصرعه، وأصيب اثنين آخرين، في حادث تصادم 3 سيارات منها سيارة مكتب الإعلام للمحافظة، وسيارة الدكتور حازم عمر نائب محافظ قنا، وأخرى نقل.تلقى اللواء شريف عبدالحميد مدير أمن قنا، إخطارًا بمصرع أحمد حمدي رشيدي، 45 عامًا، وإصابة رجب سعد محمود، 42 عامًا، ومحمد جاب الله رمضان، 29 عامًا، في حادث تصادم 3 سيارات وسقوط سيارة مكتب الإعلام في ترعة المخادمة.وكشفت تحريات المباحث أن الدكتور حازم عمر نائب محافظ قنا كان في طريقه لدشنا، ومعه الوفد المرافق من مكتب الإعلام، وفوجئوا بتصادمهم مع سيارة نقل على الطريق، مما أسفر ذلك عن تصادم السيارات الثلاثة، ونجاة نائب المحافظ، وسقوط سيارة مكتب الإعلام في الترعة.تم نقل الجثة والمصابين إلى مستشفى قنا العام، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لتتولي التحقيقات.