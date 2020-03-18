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الأربعاء 18 مارس 2020 الموافق 23 رجب 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الإخوان يستغلون كورونا لإطلاق سراح الإرهابيين.. خطة جديدة والشعب يتصدى

الأربعاء 18/مارس/2020 - 02:23 م
الإخوان
الإخوان
مريم جبل
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كعادة جماعة الإخوان الإرهابية وأذنابها، حاول أعداء مصر هؤلاء استغلال أزمة انتشار فيروس كورونا عالميا، والأخطاء التي ارتكبتها بعض الدول في مواجهته، للدعوى لإطلاق سراح المسجونين إرهابيي التنظيم، المتورطين في جرائم دموية ضد الشعب المصري.

وكشف مصدر عن أن تلك الدعوات جاءت في إطار خطة التنظيم الدموي الجديدة للتشكيك في مؤسسات الدولة وأجهزتها الأمنية، وهز صورة مصر أمام العالم عبر إطلاق الشائعات.

وأوضح المصدر، لـ"الدستور": "مثيرو الفوضى هؤلاء يطالبون إطلاق سراح جميع المسجونين الإخوانيين ممن أدينوا بجرائم التخريب والتآمر على الوطن وأبنائه، وادّعوا وجود خطورة على أولئك بسبب فيروس كورونا، وانطلقوا يصيحون لمناشدة المنظمات المشبوهة والمجتمع الدولي للتدخل في الشأن الداخلي للدولة المصرية، وهي خيانة مهما حاولوا تجميلها".

وأضاف: "لا يوجد اعتراض على إصدار الدولة قرارات بالعفو عن بعض المحبوسين ممن ثبت أنهم لا يشكلون خطرا على المجتمع، لكن الإفراج عن الإرهابيين والإخوان والمتآمرين والعملاء والخونة خط أحمر، فلن يوافق على ذلك المجتمع وأبنائه المخلصين".

وأكد: "من يشنون هذه الحملة المشبوهة للإفراج عن المخربين، معرفون باستغلالهم للأزمات للصيد في الماء العكر، ويجب أن يعلموا أن المجتمع لن يسمح بذلك ولن يرضى أو يغفر لهم تآمرهم على أمنه واستقراره".

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