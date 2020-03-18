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الأربعاء 18 مارس 2020 الموافق 23 رجب 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

جامعة طنطا تبدأ بث المناهج «أون لاين» لجميع الطلاب

الأربعاء 18/مارس/2020 - 02:23 م
جامعة طنطا
جامعة طنطا
الغربية شريف عبد الغنى - حسام فوزى جبر
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كشف الدكتور مجدي سبع، رئيس جامعة طنطا، عن بدء البث المباشر للمناهج التعليمية للطلاب عبر قناة "الدلتا" لمدة ساعتين يوميًا، علاوة على بثها عبر الإنترنت لجميع الطلاب من خلال الموقع الإلكتروني للجامعة.

وقال رئيس جامعة طنطا -فى بيان منذ قليل- إن الجامعة قطعت شوطًا كبيرًا فى مجال التحول الرقمي، وهو ما يفيد الجامعة في الدراسة عن بعد من خلال موقع الجامعة والمواقع الإلكترونية للكليات.

وأوضح أن الجامعة جاهزة من خلال عدة طرق وآليات تضمن تلقى الطلاب كل المناهج المقررة دون الإخلال بالعملية التعليمية، بما في ذلك رفع البنية التحتية لشبكة الإنترنت داخل الجامعة، وزيادة عدد السيرفرات التي يتم رفع المحاضرات من خلالها وزيادة عدد المنصات التي يتم التواصل من خلالها مع الطلاب.

ولفت رئيس جامعة طنطا إلى أنه تم تشكيل لجنة عليا من جميع العاملين بالجامعة للذين لديهم الخبرة الكاملة في العمل الإلكتروني لنشر المحاضرات في نفس أوقاتها الرسمية وإعادتها على مدار 24 ساعة.

وأشاد بدور القيادة السياسية في التعامل مع الأزمة فور إعلان بتعليق الدراسة في الجامعات والمدارس لمدة أسبوعين، اعتبارًا من يوم الأحد الموافق 15 مارس 2020، مثمنًا الجهود الكبيرة التي تبذلها الحكومة المصرية لعدم انتشار فيروس كورونا المستجد.

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