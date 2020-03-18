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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

«وفد الإسكندرية» يكثّف حملات التوعية بكورونا

الأربعاء 18/مارس/2020 - 02:17 م
حملات التوعية بكورونا
حملات التوعية بكورونا
إسلام نصير
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كلف النائب الوفدي حسنى حافظ، عضو الهيئة العليا لحزب الوفد، ورئيس لجنة الوفد العامة بمحافظة الإسكندرية، لجان الأقسام والمراكز بتوعية المواطنين بخطورة فيروس كورونا وشدد على ضرورة إتباع توجيهات الدولة للخروج بأقل خسائر جراء هذا الفيروس.

وطالب "حافظ" جميع المواطنين خلال هذه الفترة إلى أن تعاون جميعا لنكون يدا واحدة لحماية أنفسنا من فيروس كورونا المستجد؛ لأن سلامة كل فرد في بلدنا الحبيبة تهمنا حتى تمر هذه الأزمة ونعود كما كنا آمنين سالمين، ونوه بضرورة عد الالتفات أو الاستماع أو نشر الشائعات وعلى كل مواطن أن يبدأ بنفسه.

ودعا "حافظ" إلى الالتزام بتعليمات وزارة الصحة التي من ضمنها: غسل اليدين بعد لمس أي سطح معدني وبعد لمس الأبواب وعربات التسوق وغيرها، والابتعاد عن الأماكن المزدحمة والمغلقة والبقاء في الأماكن المفتوحة والمشمسة، بالإضافة إلى التغذية السليمة والصحية فهي عامل أساسي في تقوية المناعة وأيضا غسل اليدين بالماء والصابون جيدا لمدة 20 ثانية واستخدام الكحول الإيثيلي في تطهير اليدين.

وحذر "حافظ" التجار من استغلال أو زيادة أسعار أي سلعة في تلك الفترة، مؤكدًا الوقوف بجانب الدولة المصرية فرض عين على الجميع.

واختتم "حافظ" قائلا: "أدعوكم للتعاون في الحد من انتشار المرض بمحاولة التزام المنزل في الفترة القادمة والابتعاد عن التجمعات الكبيرة قدر الإمكان والنزول للضرورة فقط، وكذلك الاقتصاد في شراء مستلزمات المنزل وأدوات التعقيم ليكون متوافر لباقي المواطنين ونتخطى جميعًا هذه الأزمة بكل تعاون ومحبة".
«وفد الإسكندرية» يكثّف حملات التوعية بكورونا
«وفد الإسكندرية» يكثّف حملات التوعية بكورونا

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