المحامين العرب يهنئ رجائي عطية بعد فوزه نقيبًا

تقدم ناصر الكريوين الأمين العام لاتحاد المحامين العرب بالتهنئة للنقيب رجائي عطية نقيب المحامين بجمهورية مصر العربية، بعد نيله ثقة أعضاء الجمعية العمومية لنقابة المحامين 2020 ورئيسًا لاتحاد المحامين العرب.وأعلنت اللجنة المشرفة على الانتخابات بنقابة المحامين، منذ قليل، فوز رجائي عطية، بمنصب نقيب المحامين، وذلك بواقع 35865 صوتًا.