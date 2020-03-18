رامى جمال: «صراع إن إيدى متجيش على وشى عاملى هسس»

شارك الفنان رامي جمال، جمهوره بمنشور جديد عبر حسابه الشخصي على موقع "إنستجرام" بشأن فيروس كورونا، والالتزام بالقواعد الاحترازية بعدم ملامسة الوجه للوقاية من الإصابة بالفيروس.وعلق رامي جمال قائلًا: "صراع إن إيدى متجيش علي وشي ده عملي هسس وشاككً في كل الناس حد يكتفني".من ناحية أخرى حققت أغنية "سقف" للفنان رامي جمال نجاحًا كبيرًا وصل إلى 16 مليونًا و13 ألف مشاهدة، منذ طرحها عبر القناة الرسمية للشركة المنتجة (نجوم ريكوردز) على موقع الفيديوهات يوتيوب، في 10 فبراير الجاري.