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د. محمد الباز
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«افتقد العمل».. رسالة سمر مرسي من داخل الجيم (صورة)

الأربعاء 18/مارس/2020 - 02:14 م
الفنانة سمر مرسي
الفنانة سمر مرسي
ياسمين عباس
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شاركت الفنانة سمر مرسي، متابعيها، عبر حسابها على موقع تداول الصور والفيديوهات "إنستجرام"، صورة جديدة لها.

وظهرت سمر مرسي بإطلالة رياضية داخل إحدى صالات الجيم، وعلقت عليها قائلة: "افتقد العمل بالفعل، من المضحك كيف نعتبر نحن البشر أشياء حتمية حتى نكتشف أنها ذات أهمية! هذا أيضا سيمر"، وتفاعل معها الآلاف من متابعيها.

وكانت الفنانة سمر مرسي، تعاقدت على بطولة مسلسل "حتى لا يطير الدخان"، وهو من بطولة مصطفى شعبان، وحسين فهمي، وريهام عبد الغفور، وجاري تعاقد باقي أبطال العمل، ومن إنتاج العدل جروب، ومأخوذ عن رواية حتى لا يطير الدخان لإحسان عبد القدوس، وسيناريو وحوار الدكتور مدحت العدل، وإخراج ماندو العدل.

يذكر أن سمر مرسي شاركت في رمضان الماضي في مسلسل "لمس أكتاف" مع كل من ياسر جلال، وفتحي ‏‏عبدالوهاب، وحنان ‏مطاوع، وإيمان العاصي.

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