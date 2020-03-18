الأقصر تتحصن ضد كورونا بإجراءات وقائية

أصدر المستشار مصطفى ألهم، محافظ الأقصر، حزمة من القرارات خلال الأيام الماضية عقب اجتماعاته مع قيادات الأجهزة التنفيذية والأمنية والمعنية وقيادات القطاع السياحي بالمحافظة، وذلك حرصا على سلامة المواطنين وحفاظًا عليهم، ضمن خطة الدولة لمواجهة فيروس كورونا المستجد.جاء في مقدمة القرارات التي أصدرها المحافظ حول إلغاء كافة الاحتفالات والتجمعات الكبرى في نطاق المحافظة، والتي تترتب عليها تجمعات اعتبارا من يوم الإثنين الماضي الموافق 932020.كما تم إلغاء تقديم النرجيلة "الشيشة" بالمقاهي و"الكافيهات" ومصادرتها فورًا.وعدم السماح بمغادرة أي فرد من العاملين فى المنشآت السياحية "الفنادق الثابتة والعائمة" وذلك لمدة 14 يوما من مغادرة آخر سائح، على أن يخضعوا جميعًا للحجر الصحى وعمل قواعد بيانات لمن غادر العمل منهم تمهيدًا لتوقيع الكشف الطبي عليهم ومتابعة حالتهم الصحية باستمرار، ومتابعة إجراءات العزل لهؤلاء العاملين بمكان إقامتهم مع الإخطار بكل من تظهر عليه أعراض يشتبه أنها عدوى، مع مراعاة التدابير الوقائية المعمول بها في هذا الشأن وعدم مغادرة الموجود منهم إلا بعد انتهاء فترة العزل المحددة سلفًا.كما وجه المحافظ باتخاذ الإجراءات اللازمة لتطهير كافة المنشآت السياحية والمرافق الحكومية وغير الحكومية بالمحافظة.وشدد المحافظ على عدم استقبال الحركة السياحية الداخلية لمدة 14 يوما من تاريخ مغادرة آخر سائح المنشأة السياحية، وعلى جميع المنشآت السياحية أن تلتزم بالمتابعة الصحية والإبلاغ عن أى أعراض تظهر على أي فرد من الأطقم.وشملت القرارات التي أصدرها المحافظ إلغاء التوقيع بالبصمة الإلكترونية للعاملين بالديوان العام للمحافظة والإدارات التابعه لها والمديريات الخدمية، واستبدالها بدفاتر ورقية حتى إشعار آخر، وتنفيذ قرار رئيس مجلس الوزراء بتخفيض عدد العاملين في المصالح والأجهزة الحكومية بالمحافظة، على أن تكون الأولوية في إعطاء الإجازات الاستثنائية لذوي الإعاقة وللعاملين أصحاب الأمراض المزمنة والعائدين من خارج البلاد، والمرأة المعيلة وكبار السن، ولمن يريد الحصول على إجازة استثنائية طبقا للقرار، على أن تكون الإجازات الاستثنائية الممنوحة بموجب هذا القرار مدفوعة الأجر، ولا تحسب ضمن الإجازات المقررة قانونًا أو تؤثر على أي من مستحقات الموظف المالية، بالإضافة إلي الغاء التدريبات وورش العمل الداخلية والخارجية والتنسيق بين الإدارات لحضور الموظفين بالتناوب، بما لا يعطل سير العمل وفي حدود القوة العاملة بكل جهة، وذلك طبقا لتقدير المدير المختص.وكلف المحافظ مسئولي الإدارات التابعة للمحافظة باتخاذ كافة الإجراءات والتدابير الاحترازية للوقاية من أية أمراض فى كل الإدارات التابعة للمحافظة، مستعينين فى ذلك بالإرشادات والتوجيهات الصادرة من وزارة الصحة ومنظمة الصحة العالمية، حيث تم رش وتطهير مبني المحافظة والمباني الملحقة والتابعة بالمراكز والمدن، ووضع مطهرات في أماكن ظاهرة والتنبيه بشكل مستمر على العاملين بالالتزام بإجراءات التطهير والوقاية.كما أعلن المحافظ الاستمرار في فتح غرف العمليات بالمحافظة والتواصل على مدار الساعة مع غرفة العمليات وإدارة الأزمات بالوزارة، وإبلاغها فورًا بأي اشتباه في حالات مصابين جديدة أو أي إجراءات يتم اتخاذها للوقاية.ونوه بضرورة وضع الملصقات وإرشادات التوعية في الأماكن العامة بكافة مراكز ومدن المحافظة، والاستمرار في توزيعها علي الجهات التابعة والمدراس والجامعات.وحرصا على الطلاب في المراحل التعليمية المختلفة، وجه المحافظ بنشر مواعيد إذاعة البرامج التعليمية على قناة طيبة.ووجه بتكثيف حملات غلق مراكز الدروس الخصوصية، حيث قامت الأجهزة الأمنية بغلق أكثر من 29 مركزا للدروس الخصوصية، منها 22 مركزا بمدينة الأقصر، و7 مراكز بمدينة إسنا، وما زالت الحملات مستمرة.وفيما يخص المساجد الأهلية التي تتبع المحافظة، شدد المحافظ على ضرورة تطهير المساجد بشكل دوري قبل وبعد صلاه الجمعة، وكذلك تطهير المساجد الكبرى التي يتردد عليها أعداد كبيرة من المصلين عقب كل صلاة.كما تم التنسيق مع الأوقاف لاقتصار فتح المساجد على الصلاة وخطبة الجمعة، والتنبيه المستمر على العاملين بالمساجد بالقيام الدوري بأعمال النظافة والتطهير، مع وقف كافة الموالد والاحتفالات الدينية.كما قرر المحافظ غلق وتعليق العمل بدور المناسبات، وتأجيل الدراسة بجميع المراكز الثقافية الإسلامية التابعة لمديرية الأوقاف.وفيما يتعلق بالكنائس والأديرة تم التنسيق مع مسئولي الكنيسة بالمحافظة للتأكد من التطهير الدوري يوميا لها.ووجه المحافظ مديرية الصحة بالمرور المستمر على المستشفيات والمنشآت العامة واتخاذ الإجراءات الخاصة بالتعقيم وتكثيف الحملات علي المستشفيات والعيادات الخاصة وغلق المخالفة منها، ومتابعة تواجد الأطقم الطبية في المستشفيات لتقديم الخدمات الطبية للمرضى، وعمل التحاليل اللازمة بأجهزة الـpcr الحديثة التي وصلت المحافظة.كما تم التنسيق مع مديرية التضامن الاجتماعى بالمحافظة لإغلاق كافة حضانات رياض الأطفال الخاصة والتابعة للجمعيات الأهلية، موجهًا بتطهير وتعقيم كافة المؤسسات التابعة للتضامن الاجتماعي بالمحافظة.وشدد المحافظ على ضرورة تكثيف الحملات على الأسواق والمتاجر والمحلات لضبط حركة البيع والتجارة ومنع التجار من الممارسات الاحتكارية للسلع أو إخفائها بقصد المغالاة فى الأسعار دون مبرر، والتنسيق مع الجهات المعنية للقيام بحملات للتأكد من جودة السلع المعروضة، ومراقبة الغش التجاري، والتأكد من توافر المنظفات والمطهرات ومستلزمات الوقاية، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد المخالفين.وكلف المحافظ مديريات الطب البيطري والزراعة بتطبيق كافة الإجراءات الوقائية اللازمة فى حال الاشتباه بوجود أي عدوى بالفيروسات، التي قد تصيب المواشي وتكثيف خطة التوعية للمزارعين.وشدد المحافظ على ضرورة اتباع كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية، مؤكدا أن المحافظة لا تدخر جهدًا في سبيل الحفاظ على حياة المواطنين وسلامتهم، مطالبًا أهالي الأقصر بالتعاون والتكاتف واتباع إرشادات الجهات الحكومية للتغلب على الفيروس.