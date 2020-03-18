إلزام «التأمين الصحي» دفع 76 ألف جنيه لمستشفى صدر المنصورة

انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع، برئاسة المستشار يسري الشيخ، اليوم الأربعاء، إلى إلزام الهيئة العامة للتأمين الصحي بأداء مبلغ 76 ألف جنيه لمستشفي الصدر بالمنصورة، قيمة علاج حالات محولة من عام 2003 إلى 2017.وثبت لدى الفتوى، أن الهيئة العامة للتأمين الصحي تعاقدت مع مستشفى صدر المنصورة لعلاج الحالات التي تحول من الهيئة إلى المستشفى، وطالب المستشفى الهيئة بدفع المبالغ المستحقة نظير علاج تلك الحالات.ونص العقد المحرر بين كل من الهيئة العامة للتأمين الصحى فرع شمال شرق الدلتا، ومستشفى صدر المنصورة عام 2000، يتم تحويل المنتفعين والطلبة والمواليد المؤمن عليهم صحيًا إلى المستشفى بموجب خطابات تحويل معتمدة بالتوقيع والختم، أما الحالات الطارئة فيتم قبولها مباشرة بموجب بطاقة أو كارنيه التأمين الصحى على أن توافى بتقرير عن حالته خلال 48 ساعة من الدخول ليتم تحرير خطاب تحويل.