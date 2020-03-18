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الأربعاء 18 مارس 2020 الموافق 23 رجب 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

استمرار حملات التعقيم بـ13 مركزا في أسيوط

الأربعاء 18/مارس/2020 - 02:01 م
حملة لتطهير
حملة لتطهير
أسيوط _ محمد أبو شادي:
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أكد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط استمرار حملات تعقيم ورش الوحدات المحلية بالمراكز والأحياء وجميع المنشآت الحكومية والمرافق بالمحافظة بالتنسيق مع مديرية الصحة ورؤساء المراكز والأحياء ضمن خطة المحافظة للحرص على سلامة العاملين والمترددين عليها.

قال المحافظ -خلال بيان له اليوم- إنه شهد 13 مركزا وحيا بالمحافظة أعمال تعقيم وتطهير جميع المنشآت الخدمية والتعليمية والمرافق المختلفة وتم البدء بمراكز الغنايم ومركز أسيوط وساحل سليم والبداري والقوصية ومنفلوط وحي غرب وشرق والبداري لتشمل المكاتب والطرقات ودورات المياه والمصاعد.

وأكد محافظ أسيوط على ضرورة تعظيم دور المجتمع المدني مع أجهزة المحافظة في توفير مستلزمات الوقاية وتوفير السلع للمواطنين بالأسعار المناسبة لدعم جهود المحافظة وأجهزتها التنفيذية في عمليات التعقيم بتوفير مستلزمات التطهير وكذا السلع الغذائية للمواطنين بنطاق المحافظة.

وأشار إلى استمرار تنظيم حملات الرقابة الدائمة على الصيدليات والأسواق وجميع محلات الاغذية لضبط الأسعار تخفيفًا عن المواطنين ومتابعة تعليق أنشطة المراكز التعليمية والحضانات والسناتر بنطاق المحافظة واتخاذ الإجراءات الفورية حيال المخالفين.
أسيوط
أسيوط
أسيوط
أسيوط
أسيوط
أسيوط
أسيوط
أسيوط

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