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رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

فن

«جبنالك الترفيه لحد عندك».. مفاجأة «ديسكو مصر» لجمهورها

الأربعاء 18/مارس/2020 - 01:59 م
فرقة ديسكو مصر
فرقة "ديسكو مصر
منار إبراهيم
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تستعد فرقة "ديسكو مصر" لتقديم مفاجأة لجمهورها ببث أول حفلة لايف في مصر والعالم عبر موقع "يوتيوب"، وذلك في تمام الساعة الحادية عشر مساء غد الخميس.

يأتي الحفل امتثالًا لقرارات الدولة بإلغاء جميع الفعاليات التي تتضمن أي تجمعات كبيرة من المواطنين، وذلك ضمن الإجراءات الاحترازية التي تتخذها الحكومة لمواجهة فيروس كورونا المستجد؛ وفي الوقت نفسه تشجيعًا للشباب على البقاء في المنزل بعيدًا عن فرص العدوى.

وأعلنت الفرقة بالاتفاق مع محمد الشاعر المدير التنفيذى لـ "ذا بيسمنت ريكوردز" عن تحقيق الاستغلال الأمثل للتكنولوجيا وبث الحفل رقميًا من خلال خاصية اليوتيوب لايف بحيث يتم التفاعل مع الجمهور من الشباب من خلال التعليقات واستقبال طلباتهم من الأغاني والموسيقى.

كما صرحت "ذا بيسمنت ريكوردز" عن تنظيم سلسلة من الحفلات الإلكترونية بالتعاون مع عدد كبير من الفنانين المصريين، وسيتم الإعلان عنها قريبًا.

يذكر أن فرقة "ديسكو مصر" من أبرز تجارب الموسيقى الإلكترونية بمصر، وتضم الثلاثي مصطفى الشريف وعمرو عماد، شادى وصفي، واشتهرت بتقديم "ميكسات" المزيكا الإلكترونية لأشهر الأغاني العربية والأجنبية، بالإضافة إلى أغنية "الدنيا ريشة في هوا" من فيلم "الفيل الأزرق ٢" والتي تحمل توقيع "ديسكو مصر"، الحاصلة حديثًا على جائزة الشرق الأوسط الموسيقية "الميما" لأفضل "دي جي" كما شاركت فيها بالغناء المغنية شيرين عبده.

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