حملات على المقاهى لتنفيذ حظر «الشيشة» فى دمياط

شنت إدارتا التنمية والأمن بجهاز تنمية مدينة دمياط الجديدة، بالاشتراك مع شرطة التعمير، حملات على المقاهي لتنفيذ قرار حظر تداول الشيشة.وقال المهندس محمد رجب، رئيس جهاز تنمية مدينة دمياط الجديدة والمشرف على مدينة المنصورة الجديدة، إن تلك الحملات تأتي في إطار خطة الدولة الشاملة لحماية المواطنين من أي تداعيات محتملة لفيروس كورونا المستجد، وحفاظًا على صحة سكان مدينة دمياط الجديدة.وأضاف رئيس الجهاز، أنه يتعين على أصحاب الكافيهات والمقاهي الالتزام التام بحظر استعمال الشيشة خلال هذه الفترة الراهنة.وأكد استمرار تلك الحملات والمرور الدوري على مدار الساعة، واتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة حيال المخالفين.