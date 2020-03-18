بادر بالتسجيل.. آخر موعد للتقديم في طلبات حج الجمعيات 2020

وأضاف عبد الموجود أنه سيتم إجراء القرعة الإلكترونية

لاختيار

عدد 12 ألف فائز مع نهاية الشهر الحالي، وسيتم إعلان الأسعار للبرامج الأربعة المنفذة فور تحديد قيمة تذكرة الطيران، مشيرًا إلى أن برنامج حج الجمعيات الأهلية يتضمن 4 مستويات لتناسب كافة المستويات الاقتصادية، مؤكدًا على نجاح المؤسسة في تنفيذ تعليمات وزيرة التضامن الاجتماعى بشأن اختيار أفضل الفنادق من بين العروض المقدمة وتقديم خدمات التغذية بالفنادق في إطار

استمرار

وزارة التضامن في العمل على تحسين الخدمات المقدمة للحجاج كل عام.