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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

بادر بالتسجيل.. آخر موعد للتقديم في طلبات حج الجمعيات 2020

الأربعاء 18/مارس/2020 - 02:37 م
جريدة الدستور
ولاء جمال
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صرح أيمن عبد الموجود المدير التنفيذى للمؤسسة القومية لتيسير الحج والعمرة بوزارة التضامن الاجتماعى، أن غدا الخميس، هو آخر موعد لتلقى تسجيل الراغبين من أعضاء الجمعيات الأهلية للتقديم بحج الجمعيات الأهلية لأداء فريضة الحج للموسم الحالى 1441هـ 2020م حيث تهيب وزارة التضامن الاجتماعى فى الراغبين بسرعة التقديم واستيفاء الأوراق المطلوبة.

التقديم في حج الجمعيات 2020


وأعلنت وزارة التضامن الاجتماعى، فى وقت سابق عن فتح باب التقديم لأعضاء الجمعيات الأهلية الراغبين في أداء فريضة الحج اعتبارًا من الأحد 23 فبراير 2020 م وحتى الثلاثاء 10 مارس 2020م ، وفق التعليمات المنظمة لحج أعضاء الجمعيات الأهلية لهذا العام وتم مد فترة التقديم الى 19 من مارس 2020، وذلك لإتاحة الفرصة للمواطنين في التقديم والتسجيل على بوابة الحج وجاء ذلك في ضوء الإستجابة لطلبات المديريات بمنح مهلة إضافية للمواطنين للتسجيل. 

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وأضاف عبد الموجود أنه سيتم إجراء القرعة الإلكترونية لاختيار عدد 12 ألف فائز مع نهاية الشهر الحالي، وسيتم إعلان الأسعار للبرامج الأربعة المنفذة فور تحديد قيمة تذكرة الطيران، مشيرًا إلى أن برنامج حج الجمعيات الأهلية يتضمن 4 مستويات لتناسب كافة المستويات الاقتصادية، مؤكدًا على نجاح المؤسسة في تنفيذ تعليمات وزيرة التضامن الاجتماعى بشأن اختيار أفضل الفنادق من بين العروض المقدمة وتقديم خدمات التغذية بالفنادق في إطار استمرار وزارة التضامن في العمل على تحسين الخدمات المقدمة للحجاج كل عام.

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