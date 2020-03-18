حقيقة حظر المنتجات الغذائية في البحر الأحمر بسبب كورونا

كشف اللواء عمرو حنفي، محافظ البحر الأحمر، عن حقيقة فرض حظر على المنتجات الغذائية في المحافظة.قال حنفي، في مداخلة هاتفية في برنامج "صباحك مصرى"، والمُذاع على فضائية "إم بي سي مصر٢"، أنه ليس هناك حظر على المنتجات الغذائية أو على الانتقال داخل الجمهورية بين المحافظات وبعضها، كما أشيع على مواقع التواصل الاجتماعي.وأضاف أنه وفقًا لقرارات مجلس الوزراء بوقف السياحة وحركة الطيران، تم إجلاء بعض المجموعات السياحية من مصر، وستتم مغادرة البعض الآخر بانتهاء الشهر الجاري.وأكد أنه سيتم إيقاف استقبال أي طائرة سياحية بدءًا من الغد، وعمل حجر صحي لمدة 14 يومًا لكل العاملين بمحافظة البحر الأحمر داخل مقر عملهم ولكن دون الاختلاط؛ للتأكد من صحتهم وعدم إصابتهم بفيروس كورونا، مؤكدًا أن هذا يتم بالتنسيق والإشراف الكامل مع وزارة الصحة.وأشار إلى أن المحافظة لم تستقبل أي حركة سياحية حتى وإن كانت سياحة داخلية من وفود مصرية، وهذا لعمل عمليات تطهير لكل المنشآت الفندقية والأماكن السياحية، منوهًا بأن المحافظة ستعود إلى طبيعتها بعد شهر من الآن.