أجهزتها متطورة.. جامعة القاهرة تستعين بالقوات المسلحة لمواجهة كورونا

واصلت القوات المسلحة مهامها في معاونة أجهزة الدولة بشأن تنفيذ الخطة الوقائية لمجابهة خطر فيروس كورونا المستجد واتخاذ الإجراءات التى تكفل سلامة ووقاية أفراد الشعب المصري.وكلفت القيادة العامة للقوات المسلحة، إداراتها التخصصية للدفع بعربات التعقيم المتحركة والتطهير الثقيلة وأطقم التطهير المحمولة، لإجراء التعقيم والتطهير اللازم لجامعة القاهرة، وما تحتويه من منشآت وقاعات ومدرجات ومعامل دراسية، بما يحقق ضمان سلامة وحماية الطلاب وأعضاء هيئة التدريس والعاملين بالجامعة من احتماليات الإصابة بأي عدوى تنفسية، ضمن مخطط لإجراء عمليات التطهير الوقائي لعدد من الجامعات المصرية والمنشآت التي تتردد عليها أعداد كبيرة من المواطنين.وقدم الدكتور محمد عثمان الخشت، رئيس جامعة القاهرة، الشكر والعرفان إلى القوات المسلحة على ما تقوم به من مهام لخدمة الوطن في كل المحن والأزمات باعتبارها جزءًا لا يتجزأ من نسيج الشعب المصري، مؤكدًا أن ما تقوم به القوات المسلحة يعد من أسس ومقومات المحافظة على الأمن القومي المصري بمجابهة كل التحديات والتهديدات، مشيدًا بالأسلوب الراقي للأطقم الفنية، فضلًا عن استخدام المعدات والأدوات الفنية المتطورة خلال عمليات التطهير الوقائي، بما يضمن سلامة الطلاب وأعضاء هيئة التدريس وجميع المترددين على الجامعة، انطلاقًا من الدور الفعال الذي تقوم به القوات المسلحة تجاه جميع الأزمات والمخاطر التي تهدد شعب مصر العظيم.