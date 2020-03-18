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الأربعاء 18 مارس 2020 الموافق 23 رجب 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

منع الدخول والخروج من وإلى جنوب سيناء 14 يومًا

الأربعاء 18/مارس/2020 - 02:30 م
شرم الشيخ
شرم الشيخ
فاتن غلاب
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أصدر اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، قرارًا بمنع الدخول والخروج من وإلى مدينة شرم الشيخ، بدءًا من الخميس 19 مارس ولمدة 14 يوما.

كما تقرر إجراء كشف طبي وعمل تحاليل لجميع الموجودين في فنادق شرم الشيخ، ومنع دخول أو خروج أي شخص، إلا إذا كان حاملا للشهادة بعدم إصابته بفيروس كورونا. 

يأتي هذا في إطار اتخاذ محافظة جنوب سيناء التدابير الاحترازية لمنع انتشار فيروس كورونا والتصدي له، بجانب توفير احتياجات أهالي شرم الشيخ من الطعام، والأدوية، كإجراء وقائي للحفاظ على صحة المواطنين، نظرا لأن المدينة كانت مفتوحة أمام الحركة السياحية للأجانب، كما أنه من المقرر إجراء تعقيم كامل للمدينة.

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